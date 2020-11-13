Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, похвасталась роскошным видом в бикини не по размеру

Популярная модель является блогером в Инстаграм уже целых шесть лет. Об этом пишет Politeka.net. После того, как девушка начала вести свою страницу в социальной сети, ее популярность резко возросла и количество поклонников перевалило за несколько миллионов. Теперь Настя старается показывать как можно больше дерзких кадров для привлечения внимания.

Пикантное фото, на котором она позировала в салатовом купальнике с тонкими лямками, собрало несколько сотен комментариев. Многие были поражены образом Квитко, ведь девушка снова надела бикини не по размеру, посветив при этом пышным бюстом.

Намерено примерив лифчик, который скрывает формы лишь от части, Настя добилась нужного эффекта – в сети отреагировали очень скандально на выходку модели. В сочетании с неестественно тонкой талией и крупными бедрами ее образ вышел очень необычным.

«Вы носите все, что носите дома?; Я просто влюбился🔥;Вы подобны Еве в Эдеме, которая растрачивает то, что вы предлагаете поесть; Зеленый наряд вам идет. Красивое лицо и великолепное тело. Удачного дня и дня; Я надеюсь быть с тобой в этот момент 😍🔥😋😋; Хорошее фото; привлекательно и красиво😍😍🔥; Ты маленькая принцесса; Все цвета нижнего белья делают красивее😢😢».

Ранее мы писали, что Анастасия смогла покорить поклонников одним лишь фото. Все дело в том, что красотка надела необычный желтый бикини, совсем не скрывающий ее достоинств. Крошечная ткань не смогла скрыть бюст шестого размера и тонкую талию. Примечательно, что при весе 70 килограмм при низком росте девушке удается выглядеть заметно стройнее, чем обычно.

Квитко позировала к объективу боком, чтобы показать тем самым не только выскользнувшую грудь из-под тонкой ткани купальника, но еще и посветить неестественно пышными бедрами. Анастасия удачно выгнулась рядом с камерой и произвела бурный эффект на поклонников.

«Хорошая погода напомнила мне эту фотографию. Хороших дней☀️», - пишет Настя под постом.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов