Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала яркий образ в костюме с блестками

Эби начала модельную карьеру после того, как поняла, что со своей внешностью она может добиться гораздо большего, если не будет сидеть на месте. Об этом пишет Politeka.net. Изначально девушка работала официанткой и занималась подработками, а после первой профессиональной фотосессии стала получать приглашения на съемки в мужских журналах.

Рэтчфорд не стала рекламировать одежду, сосредоточившись на теме нижнего белья. Поэтому в Инстаграм Эби можно найти лишь пикантные и открытые кадры, которые демонстрируют ее фигуру во всей красе.

На одном из таких фото модель позировала в бежевом костюме с блестками, причем на бюсте видно, что лифчик с трудном скрывает ее достоинства и явно маловат размером. Неизменный яркий макияж был сделан со специальным акцентом на пухлые губы, а черные локоны уложены в привычную прическу без шпилек.

Вот как реагируют в сети:

«Летнее время 😴; Это нечестно ... 👏😍🤤; Не могу дождаться, когда ты поработаешь с моей девушкой @alayzacaseymakeup 😍👏🏼👏🏼; Буквально кукла 💕; Красота💕; Вау, детка, ты такой идеальный❤️; Такая красота 😍😍; Независимо от числа, это просто потрясающе 👏 как твое тело всегда делает эту чертову одежду такой идеальной 👌🏻; Как прекрасно; Абсолютно потрясающе; Великолепно 🌹; ️❤️Красивая женщина 💖💖; # 1 потрясающее зрелище🌹; Ох, мне не терпится поработать с тобой !!!!;Красивый выстрел @abigailratchford отлично выглядит».

Так как модель рекламирует нижнее белье, она привыкла выбирать довольно открытые и необычные образы. Чаще всего кружева не могут скрыть и сантиметра не ее теле. Именно поэтому фото Эби в Инстаграм бурно обсуждаются фолловерами.

Так, Рэтчфорд делится фото не так часто, как другие модели, но постоянно впечатляет образами во время публикации новых кадров. Девушка не повторяет выбор наряда и стиля, но очень часто ей пишут, что она нарушает грани приличий. Как видно на фото, Эби попросту задрала лифчик с белыми кружевами и показала достоинства без малейшего смущения.

Яркий макияж, множество массивных украшений и аксессуаров с камнями, а также акцент на бюсте произвели впечатление на поклонников.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"