В будущем году правительство планирует повысить пенсии, однако в результате это скажется и на стаже

Кроме того, известно, что для получения пенсии в 60 лет понадобится 28 лет рабочего стажа, а не 27 лет, как на данный момент. Недостающие годы стажа можно купить.

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что для получения необходимого стажа существует два выхода, пишет ukranews.com. В первом случае ПФУ продаст трудовой стаж.

Сейчас один год трудового стажа продается за 26 тысяч 400 грн, однако, в связи с повышением пенсий, с января 2021 года до начала июля следующего года 1 год стажа будет стоить 31 тыс. 680 грн, а с июля 2021-го - 34 тыс. 320 грн.

Во втором случае будущему пенсионеру предлагается заработать стаж. Даже если работа - неофициальная, в ПФУ можно платить добровольные отчисления в размере 22% от минимальной зарплаты. Сейчас эта сумма составляет 1100 грн ежемесячных отчислений.

Ранее мы писали, что украинцы, которые сейчас зарабатывают 10 тысяч гривен, на пенсии смогут получать лишь 2000 грн. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Как выход из ситуации чиновница предлагает внедрение обязательных накопительных пенсий и сбор дополнительных средств с работающих не с 2022 года, как это ранее планировалось, а с января 2021 года.

Напомним, в ближайшие дни Рада может утвердить законопроект о запуске накопительных пенсий.

На первых порах существования этой системы предлагается 3% зарплаты перечислять на личный пенсионный счет работника (1% – из суммы, которую получает работник, и 2% платит работодатель). Но уже со временем процент отчислений может вырасти - по 7% ежемесячно.

Напомним, что украинцам раскрыли нюансы подсчета размера пенсии, можно получать до 17 тысяч гривен

Как сообщала Politeka, накопление пенсий может стать новой аферой, украинцев предупредили о проблемах

Также Politeka писала, что пенсии в Украине массово урежут, кто пострадает больше всего