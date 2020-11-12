Украинская певица Ольга Цибульская призналась, что крутила роман с экс-участником шоу "Танці з зірками"

Как сообщает Politeka.net, в один момент у звезды стал выбор между ее мужем (тогда еще просто парнем) и танцором Александром Прохоровым. Она рассказала в программе "Зірковий шлях" о романтической истории, которая приключилась с ней шесть лет назад.

Тогда Оля Цибульская только начала сольно выступать в Украине и набирала шоу-балет. Александр Прохоров тоже пришел на кастинг, но оказался слишком высоким.

"Он такой самец. Высокий, красивый, талантливый, харизматичный", — рассказала певица о достоинствах мужчины.

Спустя год в команде артистки заболел танцор, и Александр Прохоров приехал в Харьков, чтобы заменить его на сцене. Танцор быстро наладил контакт с Олей Цибульской и прекрасно провел с ней время после работы.

"Я немного растерялась… Это была магия", - заявила знаменитость. — "У нас был целый вечер для прогулки по городу. Мы общались, пили капучино, смотрели фильм «Завтрак у Тиффани». И позавтракали мы тоже вместе".

В тот момент у нее уже завязались отношения с будущим мужем, однако из-за романа с Александром Оля начала реже общаться со своим возлюбленным. Тогда мужчина сделал решительный шаг и окончательно покорил артистку, пригласив ее в зарубежное путешествие.

"Он понял, что-то пошло не так, написал мне письмо от руки и в нем были два билета", - рассказала Ольга журналистам. - "Я полетела в Париж и оттуда вернулась беременной".

С Александром певица резко перестала видеться и даже общаться. Они оставили свои отношения в прошлом, но через некоторое время встретились для совместного творческого проекта - Порохоров снялся в клипе «Дівчинка» и продолжил сотрудничество с Цибульской.

На своей странице в соцсети "Инстаграм" финалист шестого сезона "Танців з зірками" подтвердил слова своей бывшей любовницы и заявил, что не жалеет об их мимолетных отношениях.

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