Популярный блогер, звезда тревел-шоу "Орел и решка" показала, как выглядела в прошлой жизни

Знаменитость разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" архивные снимки и предалась ностальгии по поводу внешнего вида, передает Politeka.net. За последние годы телеведущая неоднакротно меняла имидж, пока не нашла свой фирменный стиль.

На одном из фото Настя Ивлеева позирует в черном платье с откровенным декольте и подвеской на шее. Девушка не надела бюстгальтер, а ее грудь выглядит большей, нежели сейчас. Образ довершил яркий вечерний макияж и уложенные волосы цвета вороньего крыла.

"О Господи хахахаха. Это я! Когда работала хостес в Питере. Горячая бомбита!! Блин, может с*ськи сделать?", - прокомментировала звезда саму себя.

На другом кадре Настя запечатлена с темными волосами, собранными в хвост на затылке. Она сделала селфи в зеркале туалета, надев темно-зеленый пуловер и просторные джинсы.

"Года мне определенно на пользу. На фото мне 25! А выгляжу на 40", - отметила блогер.

На последнем фото Настя застыла со стаканом в руке и уже со светлыми волосами, собранными в пучок. На девушке надет белый топ, под которым можно различить бретельки черного бюстальтера. Она повернулась к камере так, чтобы показать свой пышный бюст.

"Это я в Париже :) Молочная", - объяснила Ивлеева в подписи.

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