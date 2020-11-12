Популярный блогер, звезда тревел-шоу "Орел и решка" показала, как выглядела в прошлой жизни
Знаменитость разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" архивные снимки и предалась ностальгии по поводу внешнего вида, передает Politeka.net. За последние годы телеведущая неоднакротно меняла имидж, пока не нашла свой фирменный стиль.
На одном из фото Настя Ивлеева позирует в черном платье с откровенным декольте и подвеской на шее. Девушка не надела бюстгальтер, а ее грудь выглядит большей, нежели сейчас. Образ довершил яркий вечерний макияж и уложенные волосы цвета вороньего крыла.
"О Господи хахахаха. Это я! Когда работала хостес в Питере. Горячая бомбита!! Блин, может с*ськи сделать?", - прокомментировала звезда саму себя.
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На другом кадре Настя запечатлена с темными волосами, собранными в хвост на затылке. Она сделала селфи в зеркале туалета, надев темно-зеленый пуловер и просторные джинсы.
"Года мне определенно на пользу. На фото мне 25! А выгляжу на 40", - отметила блогер.
На последнем фото Настя застыла со стаканом в руке и уже со светлыми волосами, собранными в пучок. На девушке надет белый топ, под которым можно различить бретельки черного бюстальтера. Она повернулась к камере так, чтобы показать свой пышный бюст.
"Это я в Париже :) Молочная", - объяснила Ивлеева в подписи.
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