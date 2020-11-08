Популярная российская блогерша и звезда «Орла и Решки» Настя Ивлеева превратилась в гламурную диву и подралась с лучшей подругой из-за нового «любимого»

Звезда поделилась новым забавным видео в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Ради шуточного ролика Ивлеева и ее подруга Юля Коваль перевоплотились в гламурных красоток. При этом Настя сделала себе огромную пятую точку, а Юля – грудь. Девушки вели себя в духе сестер Кардашьян из популярных американских реаилити-шоу, изображая, будто ссорятся из-за «любимого».

В какой-то момент Коваль все же отбила его, после чего девушки подрались с криками: «Овца! Ты его не заслуживаешь! Он слишком хорош для тебя». В конце видео у Ивлеевой под глазом появился фингал, а сама девушка выглядела взъерошенной и сильно «помятой».

Поклонники красоток активно комментируют увиденное.

«Какие крутышки! Как будто кардашьянов посмотрела», «Настюшка выучила английский?)», «О боже, ору девочки вы мощь обожаю вас», «Это невероятно! Настя, у тебя бешеная фантазия!», «Господи это шикарно», «Гениально, мать вашу», - пишут люди.

До этого мы писали, что Ивлеева выпустила новый влог, где протестировала свой роскошный Lamborghini, разогнав его до 343 км/ч.

Позже во влоге начался блиц-опрос и пассажир спросил у Ивлеевой, кого она считает "зашкваром". Телеведущая мгновенно заявила: "Дава!".

Настя Ивлеева не в восторге и от самой Ольги Бузовой. Между девушками пробежала черная кошка в начале карантина, когда звезды на самоизоляции запускали прямые эфиры.

Напомним, Ивлеева из "Орла и решки" дерзко прошлась по любовнику Бузовой.

Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и решки" с прической, как у Миллы Йовович, смутила провальным образом.

Также Politeka писала, что бесстрашная Ивлеева из "Орла и Решки" разогналась на своем "малыше" до экстремальной скорости.