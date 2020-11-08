Популярная российская блогерша и звезда «Орла и Решки» Настя Ивлеева превратилась в гламурную диву и подралась с лучшей подругой из-за нового «любимого»

Звезда поделилась новым забавным видео в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Ради шуточного ролика Ивлеева и ее подруга Юля Коваль перевоплотились в гламурных красоток. При этом Настя сделала себе огромную пятую точку, а Юля – грудь. Девушки вели себя в духе сестер Кардашьян из популярных американских реаилити-шоу, изображая, будто ссорятся из-за «любимого».

В какой-то момент Коваль все же отбила его, после чего девушки подрались с криками: «Овца! Ты его не заслуживаешь! Он слишком хорош для тебя». В конце видео у Ивлеевой под глазом появился фингал, а сама девушка выглядела взъерошенной и сильно «помятой».

Популярные статьи сейчас

Масштабное урезание пенсий, кто получит меньше двух тысяч: "С 1 января..."

Обольстительная "невеста" Харламова открыла декольте по максимуму: "На них платье и держится"

Женька из «Сватов» изменилась до неузнаваемости и показала новую себя: «На Сопонару похожа»

Появилось видео трагедии в киевском метро, сбежалась полиция: тело лежит возле эскалаторов
Показать еще

Поклонники красоток активно комментируют увиденное.

«Какие крутышки! Как будто кардашьянов посмотрела», «Настюшка выучила английский?)», «О боже, ору девочки вы мощь обожаю вас», «Это невероятно! Настя, у тебя бешеная фантазия!», «Господи это шикарно», «Гениально, мать вашу», - пишут люди.

До этого мы писали, что Ивлеева выпустила новый влог, где протестировала свой роскошный Lamborghini, разогнав его до 343 км/ч.

Позже во влоге начался блиц-опрос и пассажир спросил у Ивлеевой, кого она считает "зашкваром". Телеведущая мгновенно заявила: "Дава!".

Настя Ивлеева не в восторге и от самой Ольги Бузовой. Между девушками пробежала черная кошка в начале карантина, когда звезды на самоизоляции запускали прямые эфиры.

Напомним, Ивлеева из "Орла и решки" дерзко прошлась по любовнику Бузовой.

Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и решки" с прической, как у Миллы Йовович, смутила провальным образом.

Также Politeka писала, что бесстрашная Ивлеева из "Орла и Решки" разогналась на своем "малыше" до экстремальной скорости.