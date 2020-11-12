Телеведущая и участница «Comedy Woman» Катя Варнава осмелилась показать себя без одежды

Как передает Politeka.net, бывшая партнерша Сергея Притулы и Леси Никитюк в шоу "Хто зверху?" опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, которым сильно впечатлила публику.

Абсолютно голая Варнава согнула ногу в колене и нагнулась, блеснув соблазнительным силуэтом. Катя частично прикрыла бюст рукой, оставив все же пользователям возможность разглядеть упругие округлости. Также девушка взбудоражила ничем не прикрытыми ягодицами. Удачное освещение и использование теней сотворили из этого снимка шедевр: кадр получился не пошлым, а, скорее, эротичным.

Ради этого фото Варнава не только окончательно лишилась стыда, но и поменяла имидж. Девушка удивила пышной копной: максимально накрутив локоны. До этого она появлялась на фото в Инстаграм с более-менее прямыми волосами.

"... нужно быть смешным для всех", - подписала снимок звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное: стоит отметить, не все остались в восторге.

"У меня это фото вызвало, грусть и ощущение, что вас недопонимают! (я не пессимист, если что!) я так вижу!" - "Вы зря так, уверенная в себе женщина на фото перед вами!"

"Негритянки напряглись😄"

"Зачем так пугать людей-то"

"Очень красивая, очень трогательная. Весёлая, но несмешная. Смешные Ваши сценки и роли. Вы всегда для меня красавица"

"Катя, очень смело! 🔥🌹🔥"

"Скелетон 😂"

"🔥 Катерина, ты жжёшь..."

"Вот это шоколадка!!!🔥🤪"

"Это 🔥а вот накаченые попы силиконом, стоячие тити с имплантами и губы на пол-лица вот это пи*ец полный"

Напомним, мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

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