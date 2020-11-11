Денег на борьбу со старостью не жалеют

Звезды зарабатывают лицом, поэтому стареть им вдвойне тяжело

Politeka.net собрала свежие фото Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и Николая Баскова, которые из всех сил стараются выглядеть моложе.

71-летняя Алла Пугачева старательно молодится, выбирая стильные наряды и, очевидно, проводя много времени у косметологов. Специалисты также заметили, что артистка сделала подтяжку лица, шеи и блефаропластику.

Звезда призналась, что считает себя старой, и иногда испытывает головокружения, но главное, "чтобы ножки ходили красивые до сих пор".

Бывший супруг Пугачевой российский певец Филипп Киркоров в свои 53 года тоже решительно отказывается стареть. Певец похудел на 30 килограмм, выбирает яркие дорогие наряды и смело экспериментирует с имиджем, например, сделав модные африканские косички.

"Омолодилось" также творчество Киркорова: начиная с хита "Цвет настроения синий" и заканчивая коллаборацией с бойфрендом Ольги Бузовой Давой, певец пытается заигрывать с молодой аудиторией.

44-летний Николай Басков тоже взялся за себя, занялся спортом и похудел на 16 килограмм. Певец также сделал круговую подтяжку глаз, в чем сам признался.

Басков также сотрудничает с молодыми музыкантами. Его дуэт с 18-летней звездой ТикТока Даней Милохиным "Дико тусим" быстро собрал десятки миллионов просмотров.

Напомним, Басков заставил детей Пугачевой отжигать, зацепило даже Галкина.

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