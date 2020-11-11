Некоторым знаменитостям ради любви приходится идти наперекор своим родным и близким: так сложилось и с браками Анджелины Джоли, Меган Маркл и Ольги Бузовой

Politeka.net собрала три истории звездных пар, которые поженились, несмотря ни на что, и брак которых оказался в эпицентре громких скандалов.

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт официально поженились спустя годы сожительства, пройдя через громкий скандал с изменами актера Дженнифер Энистон. Родители актера были против брака сына, упрекая Джоли в распутности. Но в 2014 году пара все же сыграла свадьбу, но счастье продлилось недолго: звездный бракоразводный процесс все еще тянется с 2016 года.

Анджелина Джоли и Брэд Питт официально разведены... Gepostet von Субботний Рамблер am Sonntag, 14. April 2019

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова вопреки воле родителей. Мама Ольги заподозрила неладное, когда в 2012 году речь зашла о брачном договоре. Брак телеведущей и футболиста продержался четыре года, а теперь Бузова во всех интервью рассказывает об изменах бывшего с моделью Анастасией Костенко.

Британский принц Гарри и его возлюбленная, бывшая актриса Меган Маркл вступили в брак, несмотря на все преграды. Королева Елизавета II пыталась вразумить внука, считая, что американская артистка - не пара принцу. Сейчас Гарри и Меган сложили с себя королевские обязанности и отправились жить подальше от родных принца - в США, за что постоянно подвергаются жесткой критике и травле со стороны британцев.

Напомним, пафосного любовника Ольги Бузовой страшно унизили на празднике с Киркоровым, фото позора: "Ваш личный сумконосец?".

Как сообщала Politeka, Меган Маркл и принц Гарри оскандалились после визита на кладбище, британцы едва подбирают слова.

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