Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что в связи с плохой эпидемической ситуацией карантин может быть продлен
Как рассказывает Politeka, об этом он сообщил в эфире программы «Хард с Влащенко».
«Речь сейчас не идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко, нет, мы будем его проходить трудно. Главное сейчас с какими, как бы это не звучало, человеческими потерями мы его пройдем», - отметил он.
По словам Степанова, карантин по всей территории Украины может продлиться до апреля 2021 года.
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К примеру, если раньше речь шла о том, чтобы не допустить глобального распространения вируса, утверждает Степанов, то сейчас уже ситуация изменилась - медики стараются максимально сократить количество возможных жертв китайского вируса.
До этого мы рассказывали, что Максим Степанов призвал не сеять панику и не распространять дезинформацию по поводу якобы отмены всех плановых операций
Степанов подчеркнул, что некоторые так называемые "эксперты" обрушились на него со шквалом критики из-за того, что люди якобы не смогут лечь на операцию и из-за этого рискуют своим здоровьем.
Министр призвал таких людей сначала разобраться в вопросе, а потом делать какие-то заявления по этому поводу.
Напомним, операции и госпитализации в Украине запретили: срочное заявление Минздрава, "с сегодняшнего дня…".
Как сообщала Politeka, карантин выходного дня: Вирусолог рассказала о последствиях, "так будет только хуже...".
Также Politeka писала, что карантин максимально усилят, появилось важное заявление Степанова: "будет общая зона...".