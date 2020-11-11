Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась видом в грязной спортивной одежде

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Волочкова опубликовала несколько фото и видео со встречи с коучем по саморазвитию. Сначала Волочкова хвасталась своим обедом, который состоял лишь из огурцов. Довольная Волочкова посмеивалась над тем, как мало она ест.

В сети традиционно раскритиковали балерину.

«Такая притворщица, ага наелась она этой зеленью, сама там небось мяса за кадром хавнула..с макаронами», «Закусывает уже», - пишут люди.

Позже Волочкова опубликовала позорный снимок, который мигом разлетелся по сети. На фото она стояла рядом с подружкой в грязном голубом трико. Видно было, что костюм Волочкова натянула на голое тело. На нем были разводы, и сильно выделялся бюст.

«Как же она жутко выглядит», «Какая мощная рука сталевара держит букет. Зачем я это увидела», «Прально, надо пузень розами прикрывать. А то неувязочка получится. Вроде как ела листики шпината, а пузень выпирает», «Сколько ж не стиран этот купальник», «Бог мой, употела, разводы какие, ну си**ки как всегда в ожидании чуда», - раскритиковали балерину в сети.

Напомним, что распутная Волочкова засветила лишнее в ультракороткой комбинации: "Не стыдно".

Как сообщала Politeka, обскубанная Волочкова раздвинула ноги и устроила энергичные игры на полу: кадры экспериментов.

Также Politeka писала, что Волочкова раскорячилась в непристойных позах перед молоденькими красавицами: "Недолюбленная тетенька".