Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась видом в грязной спортивной одежде
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Волочкова опубликовала несколько фото и видео со встречи с коучем по саморазвитию. Сначала Волочкова хвасталась своим обедом, который состоял лишь из огурцов. Довольная Волочкова посмеивалась над тем, как мало она ест.
В сети традиционно раскритиковали балерину.
«Такая притворщица, ага наелась она этой зеленью, сама там небось мяса за кадром хавнула..с макаронами», «Закусывает уже», - пишут люди.
Русская Кардашьян сверкнула аппетитными "персиками" в королевском декольте: "Моя любовь"
Беременная Меган Маркл готовит побег после скандала с принцем Гарри: что стало последней каплей
"Наталья пока ты отдыхаешь тоже мальчиков сняла": Тарзана ловко проучили за предательств Королевой
Звезда «Дизель шоу» похвастался красавицей-женой во время прогулки: «Идеальное время, чтобы…»
Позже Волочкова опубликовала позорный снимок, который мигом разлетелся по сети. На фото она стояла рядом с подружкой в грязном голубом трико. Видно было, что костюм Волочкова натянула на голое тело. На нем были разводы, и сильно выделялся бюст.
«Как же она жутко выглядит», «Какая мощная рука сталевара держит букет. Зачем я это увидела», «Прально, надо пузень розами прикрывать. А то неувязочка получится. Вроде как ела листики шпината, а пузень выпирает», «Сколько ж не стиран этот купальник», «Бог мой, употела, разводы какие, ну си**ки как всегда в ожидании чуда», - раскритиковали балерину в сети.
Напомним, что распутная Волочкова засветила лишнее в ультракороткой комбинации: "Не стыдно".
Как сообщала Politeka, обскубанная Волочкова раздвинула ноги и устроила энергичные игры на полу: кадры экспериментов.
Также Politeka писала, что Волочкова раскорячилась в непристойных позах перед молоденькими красавицами: "Недолюбленная тетенька".