Популярная российская певица, по совместительству – дочь Примадонны Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте очень любит, когда о ней говорит публика

Для этого знаменитость наряжается в экстравагантные наряды, принимает участие в различных мероприятиях и, конечно же, поет.

Вот и сейчас, на одной из многочисленных фан-страниц знаменитости в Инстаграм появился кадр выступления исполнительницы, сообщает Politeka.

Кристина стоит на сцене, в ее руках микрофон, взгляд сосредоточен. Можно предположить, что Орбакайте исполняет серьезную или грустную песню, например – о неразделенной любви.

Но внимание поклонников больше всего приковано к наряду звезды – для выступления Кристина выбрала черное платье в пол, однако на этом строгость ее наряда заканчивается. Декольте у платья настолько глубоко, что почти полностью открывает аппетитный бюст 49-летней певицы.

"Любовь у каждого своя, её невозможно описать самыми красивыми словами, её можно только доказать искренними поступками и верностью", – подписан кадр.

Поклонники согласились с мнением фан-группы и оставили свои комментарии, в которых утверждают что обожают Кристину.

"Красотка ❤️🌹🌹🌹🎶🎶🎶🎶🎶👍 🙌🙌🙌 Очировашка😍❤️❤️❤️ Любовь не надо доказывать. Просто любить ", – пишут люди.

Ранее мы сообщали, что Кристина Орбакайте восхитила красотой на детском фото. Архивный снимок появился на фан-странице в Инстаграм.

Пользователям Сети предложили, как Орбакайте выглядела в детстве и сейчас. Многие заявили, что артистка практически не изменилась.

Напомним, что внук Пугачевой ошеломил экстремальным талантом на природе, видео: "Можно смотреть бесконечно".

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