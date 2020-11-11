Старшая дочь известной актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная в который раз восхитила фанатов, похваставшись в соцсетях своей естественной красотой

30-летняя актриса, давно уже проживающая и работающая в России, на своей странице в соцсети Instagram показала новое фото, сообщает Politeka.net.

На снимке Антонина сидит на ступеньках в легкомысленном летнем платьице, причем на ногах знаменитости нет обуви, девушка решила, что без нее ей будет удобнее.

Волосы актрисы распущены, взгляд искрится радостью, а платье пошито таким образом, что в районе бюста ткани нет, и все могут видеть красивую грудь Антонины.

"К Новому году готова ! 🎄", – подписала кадр знаменитость.

За короткое время пост собрал множество лайков и положительные комментарии от преданных фанатов знаменитости.

"🌟🌟🌟 У вас хороший вкус одежды🌺 Хорошо вам! А мне килограмма на 3 хотя бы нужно похудеть! Какой-то двусмысленный кадр! А так очень крутая фото, Тоня💜 ", – пишут поклонники.

Ранее мы сообщали, что Тоня Паперная в очередной раз восхитила публику, показав свою естественную красоту. На кадре Тоня стоит в черном платье с чересчур глубоким декольте, позволяющим фанатам вдоволь насладиться высоким бюстом актрисы. Правой рукой Паперная держится за шею, ее рот приоткрыт так, что хорошо видны безупречные зубы звезды.

Судя по геотегу, фотография сделана в знаменитом Лувре (Париж, Франция).

Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.

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