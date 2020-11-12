Интересно сравнить звезд-сверстников: как же можно в одном возрасте выглядеть совершенно по-разному
Давайте взглянем на знаменитостей-одногодок, которые следят за собой, но все же некоторых годы не щадят, передает Politeka.net.
51-летние актрисы Кэтрин Зета-Джонс и Дженнифер Энистон, обоим по 51 году. Одна жгучая брюнетка, другая - русая красотка, обе следят за собой и выглядят чудесно на свой возраст. Однако разница во внешности заметна.
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39-летние российская телеведущая Ксения Собчак и модель Пэрис Хилтон придерживаются разных стилей. К тому же, первая больше любит сдержанные цвета в макияже.
Пластические операции изменили внешность Кайли Дженнер так, что она не выглядит на свой возраст, в отличие от ее одногодки - актрисы Мэйси Уильямс, которая сохранила ангельские черты лица.
Комедийная актриса Анна Фэрис не выглядит на свои 44 года, в отличие от российской балерины Анастасии Волочковой. Разгульный образ жизни сказался на лице женщины, которой восхищались миллионы.
Актриса Татьяна Веденеева и звезда "Сватов" Татьяна Кравченко родились в 1953 году. Первая довольно сильно увлеклась пластикой и "уколами красоты", а вторая решила оставить все, как есть. Кто из них выглядит лучше - решать вам.
А вот и у мужчин заметна разница в возрасте, особенно, если вспомнить образы жизни обоих. Так Сергею Звереву и Михаилу Ефремову по 57 лет - первый тщательно следит за собой, а второй... О жизни второго уже всем давно известно.
Актеры Рассел Кроу и Киану Ривз отметили по 56 лет, однако второго будто года почти обошли стороной, в отличие от постаревшего "гладиатора".
Певец Филипп Киркоров и актер Вин Дизель отметили по 53 года. Оба выглядят на свой возраст отлично.
Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.
Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».