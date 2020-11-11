Пожилые украинцы могут пожертвовать накопительной пенсией ради дополнительного стажа

Как передает Politeka.net, такую уловку работникам придумали в Министерстве социальной политики. Глава ведомства Марина Лазебная рассказала подробности на официальном сайте.

Украинское правительство готовится вскоре внедрить второй уровень пенсионной системы - накопительный. После реформы работодателям придется платить специальные взносы за сотрудников, которые решат участвовать в накопительной системе. Марина Лазебная считает, что на первых порах гражданам старшего возраста лучше отказаться от такой перспективы, чтобы сохранить рабочие места и получить необходимый стаж.

"Мы предлагаем разрешить лицам старше 50 лет по собственному желанию отказываться от участия в обязательном пенсионном накоплении", - цитирует министра пресс-служба.

Марина Лазебная объяснила, что после такого решения украинцам будет проще найти работу в конкуренции с молодыми людьми.

"С одной стороны, срок до выхода на пенсию у таких людей недостаточен для формирования значительной суммы накоплений", - подчеркнула глава Минсоцполитики. - "С другой стороны, отсутствие взносов в накопительную систему в пользу людей повысит их привлекательность на рынке труда, что будет способствовать трудоустройству граждан предпенсионного возраста".

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