Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи разгорячила публику пикантным кадром
Как передает Politeka.net, 56-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в мастерской скульптора за любопытным занятием.
Моника в длинном красном платье с вышитыми розами и в туфлях на шпильках стояла посреди комнаты, отдавшись в руки молодому красавчику, стоявшему позади нее. Причем парень был полностью без одежды, но с парочкой аксессуаров: его "причинное" место прикрывала повязка, а на голове красовался венок из красных и белых цветов. Этот "аполлон" схватил актрису за волосы и потянул на себя, так что она стояла задрав голову назад. Судя по спокойному выражению лица Беллуччи, она не была против подобной дерзости.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:
"Красиво 🤗🐞"
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"Превосходно😍"
"Какое удовольствие❤️"
"Красиво и чувственно ... Привет, моника⚘⚘⚘"
"Восторг❤️"
"Я люблю красный, я тебя обожаю😻"
Ранее мы сообщали, Моника показывала яркий кадр, видимо сделанный, в этой же мастерской. Горячая брюнетка сидела на табурете, поставив босые ноги на гипсовый череп.
Беллуччи позировала в роскошном мини-платье, выполненном из цветов. Кроме того, на ней была шляпка с большими полями - также напоминающая букет.
"❤️ Удачной недели! Еще один снимок для @vogueitalia, Альта Мода", - подписала фото актриса.
"Блестящая🌞"; "Сила цветов 🤤"; "самая красивая женщина на планете ♥ ️ ♥ ️ ♥"; "Цветы, распускающиеся над смертью и разрушением?"; "Просто потрясающе и очень классно, красота вне всякого сравнения 😍❤️❤️❤️", - комментировали фанаты.
Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались
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