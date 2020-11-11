Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи разгорячила публику пикантным кадром

Как передает Politeka.net, 56-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в мастерской скульптора за любопытным занятием.

Моника в длинном красном платье с вышитыми розами и в туфлях на шпильках стояла посреди комнаты, отдавшись в руки молодому красавчику, стоявшему позади нее. Причем парень был полностью без одежды, но с парочкой аксессуаров: его "причинное" место прикрывала повязка, а на голове красовался венок из красных и белых цветов. Этот "аполлон" схватил актрису за волосы и потянул на себя, так что она стояла задрав голову назад. Судя по спокойному выражению лица Беллуччи, она не была против подобной дерзости.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"Красиво 🤗🐞"

"Превосходно😍"

"Какое удовольствие❤️"

"Красиво и чувственно ... Привет, моника⚘⚘⚘"

"Восторг❤️"

"Я люблю красный, я тебя обожаю😻"

Ранее мы сообщали, Моника показывала яркий кадр, видимо сделанный, в этой же мастерской. Горячая брюнетка сидела на табурете, поставив босые ноги на гипсовый череп.

Беллуччи позировала в роскошном мини-платье, выполненном из цветов. Кроме того, на ней была шляпка с большими полями - также напоминающая букет.

"❤️ Удачной недели! Еще один снимок для @vogueitalia, Альта Мода", - подписала фото актриса.

"Блестящая🌞"; "Сила цветов 🤤"; "самая красивая женщина на планете ♥ ️ ♥ ️ ♥"; "Цветы, распускающиеся над смертью и разрушением?"; "Просто потрясающе и очень классно, красота вне всякого сравнения 😍❤️❤️❤️", - комментировали фанаты.

Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались

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