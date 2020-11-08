Актриса и модель Моника Беллуччи вызвала восторг необычным образом

Как передает Politeka.net, 56-летняя итальянская звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в роскошном платье, выполненном из цветов. Кроме того, на ней была шляпка с большими полями - также напоминающая букет.

Босая Моника, утопая в разноцветных цветах, сидела в студии в черных капроновых колготках на высоком табурете среди еще не завершенных скульптур и прочей атрибутики. Ножки красотка поставила на гипсовый череп. С немного скучающим видом актриса посмотрела в сторону.

"❤️ Удачной недели! Еще один снимок для @vogueitalia, Альта Мода", - подписала фото Беллуччи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"Блестящая🌞"

"Сила цветов 🤤"

"самая красивая женщина на планете ♥ ️ ♥ ️ ♥"

"Цветы, распускающиеся над смертью и разрушением?"

"Просто потрясающе и очень классно, красота вне всякого сравнения 😍❤️❤️❤️"

"Моника .... Ты разбиваешь мне сердце ❤️"

"Красиво, даже если она не раздевается"

Ранее мы сообщали, Беллуччи впечатлила образом мексиканской художницы Фриды Кало. Моника позировала в пестром летнем платье с V-образным вырезом на груди. Она выбрала необычную локацию для снимка: якобы в тропических зарослях.

Актриса прикрыла зону декольте рукой, хищно посмотрев в камеру.

"❤️ Всем счастливых выходных...", - подписала фото звезда.

"Красивая женщина !!!! 😍 Замечательная женщина !!! 😍"; "как в раю😇"; "Вы для меня, самая роскошная женщина, в кинематографе! 🌸🌼🌺"; "Без сомнения, одна из самых красивых женщин в этом мире"; "Женщина номер один !!!! 💋💋💋"; "Образ Богини красоты👏", - оценили фанаты.

Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались

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