Актриса и модель Моника Беллуччи вызвала восторг необычным образом
Как передает Politeka.net, 56-летняя итальянская звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в роскошном платье, выполненном из цветов. Кроме того, на ней была шляпка с большими полями - также напоминающая букет.
Босая Моника, утопая в разноцветных цветах, сидела в студии в черных капроновых колготках на высоком табурете среди еще не завершенных скульптур и прочей атрибутики. Ножки красотка поставила на гипсовый череп. С немного скучающим видом актриса посмотрела в сторону.
"❤️ Удачной недели! Еще один снимок для @vogueitalia, Альта Мода", - подписала фото Беллуччи.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:
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"Блестящая🌞"
"Сила цветов 🤤"
"самая красивая женщина на планете ♥ ️ ♥ ️ ♥"
"Цветы, распускающиеся над смертью и разрушением?"
"Просто потрясающе и очень классно, красота вне всякого сравнения 😍❤️❤️❤️"
"Моника .... Ты разбиваешь мне сердце ❤️"
"Красиво, даже если она не раздевается"
Ранее мы сообщали, Беллуччи впечатлила образом мексиканской художницы Фриды Кало. Моника позировала в пестром летнем платье с V-образным вырезом на груди. Она выбрала необычную локацию для снимка: якобы в тропических зарослях.
Актриса прикрыла зону декольте рукой, хищно посмотрев в камеру.
"❤️ Всем счастливых выходных...", - подписала фото звезда.
"Красивая женщина !!!! 😍 Замечательная женщина !!! 😍"; "как в раю😇"; "Вы для меня, самая роскошная женщина, в кинематографе! 🌸🌼🌺"; "Без сомнения, одна из самых красивых женщин в этом мире"; "Женщина номер один !!!! 💋💋💋"; "Образ Богини красоты👏", - оценили фанаты.
Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались
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