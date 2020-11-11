34-летняя российская певица, блогерша и звезда "Дом-2" Ольга Бузова дня не может прожить без того, чтобы не взбудоражить публику очередной сумасшедшей выходкой

И что бы это ни было: скандал, выступление на льду или фотографии, которые звезда размещает с завидной регулярностью в соцсетях, – всё это вызывает бурный отклик у ее фанатов и недоброжелателей, сообщает Politeka.

Вот и сегодня Ольга разместила на своей странице в Инстаграм фотографию, на которой она сладко спит на кровати, прижав к себе игрушечного медвежонка. Однако самые внимательные поклонники заметили неестественное положение левой руки знаменитости и сделали вывод, что Бузова притворяется, а не спит. Поскольку похоже, что этой рукой она держит телефон и делает селфи.

"Небольшая перезагрузка дома 😴🏡. Для меня это крайняя редкость понежиться в кроватке 🙏🏻, конечно для восстановления - это капля в море, но хоть немножко поспала😔 выезжаю на работу, дальше в бой 💪🏻 . По мимо тренировок на льду, съёмок и другой работы, я не забываю вас радовать своим творчеством 👸🏻 🎤 .", – подписала снимок Ольга Бузова.

Фанаты моментально отреагировали на новый образ звезды. Всего за минуту они поставили более 7 тысяч лайков, а в комментариях рассказали всё, что думают о своей любимице.

"Трудяга наша. сил тебе 🙏❤️ Оля, вам необходим отдых. Ждём премьеру песни 😊 Олюшка умничка Удачи береги себя! Золотце! Я уже год жду когда Ольга спит 😂😂😂😂 вот и настало Рука не спит , снимает👍 Сон это очень нужно для организма. Это и отдых и восстановление и даже похудения. Да, да, испытала на себе. При похудении, как только не выспалась, всё процесс остановился. И хоть вообще не кушай, эффекта роль. Наладила режим и сон, и всё, есть крутой результат. Бузова Оля взрывает танцполы Ее треки слушают даже Монголы Все говорят не пой, про сцену забудь А то исполняешь какую-то муть Никого ты не слушай мути свои треки Которые рвут все дискотеки", – написали они.

Ранее мы сообщали, что на одном из последних постов Ольга Бузова позировала в раздевалке. Звезда надела красную футболку и джинсы на высокой посадке. Певица собрала волосы сзади, выпустив у лица аккуратные пряди. Дополнил образ красивый макияж.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".