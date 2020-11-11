В таком виде на улице не поймут

Певица и актриса Марта Адамчук вызвала восторг оригинальным украшением

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда "Квартал 95" опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в неожиданном образе.

Брюнетка позировала на портретном фото, вскинув обе руки. На ней был классический черный пиджак и длинные атласные перчатки. Шею и зону декольте девушки украсили массивные бусы бордового и металлического оттенков.

Но главной "изюминкой" образа Марты стал необычный аксессуар на лице: вместо защитной маски Адамчук нацепила веревочку с развевающимися перьями темно-красного и черного цветов.

"Трендовый цвет ноября :)", - подписала снимок звезда.

За короткое время пользователи успели прокомментировать:

"Ще одна мить в гарному фото🔥"

"дочь вождя"

Ранее мы сообщали, Адамчук в кремовом просвечивающемся платье с блестками изумила исполнением песни - гимна всех женщин - конечно же, о мужчинах.

«Желаю, чтоб путь этот преодолел без жезла, гвоздя и затора. Я очень хочу, чтоб ты, милый, сумел набрать максимальную скорость», – пела со сцены Марта.

"Просто 🔥офигенная. 🌹🌹🌹", «Шикарная ❤️👌😍», «Це просто шедевр🔥😂😻 Крик душі не одної жінки🤣 👏👏 Просто геніально, а в твоєму виконанні Мартусю це сила👏💪✊😂❤️❤️», «Марта, горжусь, что мы с Вами с одного населенного пункта! Вы - талант многогранный! Бриллиант!🌹🌹🌹», «Восхитительно!», «Это гениально 😝😝😝», «Вы, Марта, божественная! Нереальный талант и артистка от Бога 💖», - поклонники не жалели комплиментов в комментариях.

Напомним, что безупречная брюнетка из "Квартал 95" без стыда и белья сверкнула самым интересным.

Также Politeka писала, что чувственная брюнетка из "Квартал 95" впечатлила объемами в необычном платье.