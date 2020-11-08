Золотой «голос» «Женского квартала» Марта Адамчук покорила пользователей новой песней о мужчинах: пронзительной, но ироничной

На своей странице в социальной сети Инстаграм она исполнила песню, которая является своего рода «криком души» всех женщин, которым не повезло с мужчинами, передает Politeka.net.

Отметим, что артистка вложила в песню всю душу, потрясая публику голосом и актерским мастерством.

Так, среди прочего она поет о том, что собрала в чемодан своего мужчины все то, что ему дорого: «веселых друзей, плейстейшен, кальян и баб, на которых подписан».

«Желаю, чтоб путь этот преодолел без жезла, гвоздя и затора. Я очень хочу, чтоб ты, милый, сумел набрать максимальную скорость», – поет она.

«На финише ждет там тебя поцелуй и бывшая с пышным букетом», – продолжила Марта.

Не обошлось и без крепкого словца в тексте песни, но даже оно не перебило общее впечатление от номера, о чем свидетельствуют горячие аплодисменты в зале.

Отметим, что перед публикой Марта появилась в роскошном блестящем платье бежевого цвета, которое подчеркнуло красивые изгибы тела певицы и ее нереальную женственность.

«Просто 🔥офигенная. 🌹🌹🌹», «Шикарная ❤️👌😍», «Це просто шедевр🔥😂😻 Крик душі не одної жінки🤣 👏👏 Просто геніально, а в твоєму виконанні Мартусю це сила👏💪✊😂❤️❤️», «Марта, горжусь, что мы с Вами с одного населенного пункта! Вы - талант многогранный! Бриллиант!🌹🌹🌹», «Восхитительно!», «Это гениально 😝😝😝», «Вы, Марта, божественные! Нереальный талант и артистка от Бога 💖», «Песня красивая,что-то в духе Аллы Пугачевой.Спели вы ее офигенно(чуть-чуть был маленький срыв,возможно от переизбытка чувств.). И красивая,вы,как всегда.Очень женственная», – не скрывают восторга поклонники творчества певицы.

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