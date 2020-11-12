Известная американская модель Эбигейл Ретчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, блеснула формами в своем гардеробе

Знаменитость в жарких образа демонстрирует все, чем стоит гордиться, пишет Politeka.net. Так, Эби позировала на полу в своем гардеробе, чтобы показать свои изгибы, как можно выгоднее.

Эби присела возле зеркала и принялась снимать себя, демонстрируя большие прелести в глубоком декольте.

Модель надела белоснежный топик на пуговицах, которые расстегнула. Большой бюст едва ли не выпрыгивал из наряда, а соблазнительности прибавлял тот факт, что красотка была без белья.

Рэтчфорд также надела обтягивающие лосины леопардовой расцветки, подчеркнувшие стройную талию и красивые ножки.

Модель закинула волнистые волосы набок и поиграла с языком, приоткрыв губы. Да, это дикая красотка!

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис это сделать невозможно.

Напомним, Эбигейл Рэтчфорд в одном из последних своих сторис появилась в соблазнительном боди с декольте, из которого прямо выпрыгивали большие прелести. Под бельем, обтянувшем совершенную талию знаменитости, можно заметить крохотные трусики.

В завершении образа модель надела белоснежные чулки.

Ранее мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд позировала в стильном белье нежно-розового оттенка с множеством разноцветных цветов на бюсте. Брюнетка не только смогла удачно подчеркнуть достоинства, но еще и взбудоражила внешностью в целом. Макияж с акцентом на пухлые губы удачно завершил представленный образ.

Поклонники осыпали красотку комплиментами.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"