Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась со своими поклонниками новым рецептом
Как передает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления вкусного рулета-омлета кулинар представила на своей странице в соцсети Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Доброе утро, друзья! ☺️ Давайте забудем о приевшихся яичнице и бутербродах на завтрак и приготовим что-то необычное и вкусное😃, но не менее питательное? Например, омлет-рулет с овощами🥘😋", – написала Лиза.
Итак, для приготовления омлета-рулета понадобятся:
"Прямо мужик в босоножках": грузная Волочкова в дерзком мини засветила обвисшие бока
Дочери Брежневой, Седоковой, Джоли и других звезд сводят с ума красотой: топ фото юных "богинь"
Звезда «Дизель шоу» похвастался красавицей-женой во время прогулки: «Идеальное время, чтобы…»
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці з зірками", Яма и Чапкис решили потрепать нервы
6 яиц
15 мл соевого соуса или соль (по вкусу)
30-40 г красного перца
30-40 г желтого или зеленого перца
30-40 г кабачка
укроп (или другая зелень)
10 г растительного масла
острый красный перец чили (по желанию)
"А что вы обычно готовите на завтрак?😉", – спросила у своих фанатов Глинская.
Те, в свою очередь, поблагодарили кулинара за новый рецепт лайками и в комментариях.
"У нас сегодня были банановые капкейки😍 Лиза, Вы такая красивая, а в этом видео, особенно. Не меняйтесь))) Вы такая красивая сейчас, сияете и пускай, что говорят, в этом образе, Вы так прекрасны) Утром вообще не ем, а нащет рулета то сам амлет похож на японский в него еще сливки и хондаши входит", – написали они.
Напомним, что Глинская раскрыла секрет вкуснейшей грузинской закуски: «Это супер».
Как сообщала Politeka, Глинская дала супер-рецепт малосольной скумбрии: "Чуть слюной не подавилась...".
Также Politeka писала, что Глинская поделилась рецептом рогаликов, тающих во рту: "Оторваться невозможно!".