Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась со своими поклонниками новым рецептом

Как передает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления вкусного рулета-омлета кулинар представила на своей странице в соцсети Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Доброе утро, друзья! ☺️ Давайте забудем о приевшихся яичнице и бутербродах на завтрак и приготовим что-то необычное и вкусное😃, но не менее питательное? Например, омлет-рулет с овощами🥘😋", – написала Лиза.

Итак, для приготовления омлета-рулета понадобятся:

6 яиц

15 мл соевого соуса или соль (по вкусу)

30-40 г красного перца

30-40 г желтого или зеленого перца

30-40 г кабачка

укроп (или другая зелень)

10 г растительного масла

острый красный перец чили (по желанию)

"А что вы обычно готовите на завтрак?😉", – спросила у своих фанатов Глинская.

Те, в свою очередь, поблагодарили кулинара за новый рецепт лайками и в комментариях.

"У нас сегодня были банановые капкейки😍 Лиза, Вы такая красивая, а в этом видео, особенно. Не меняйтесь))) Вы такая красивая сейчас, сияете и пускай, что говорят, в этом образе, Вы так прекрасны) Утром вообще не ем, а нащет рулета то сам амлет похож на японский в него еще сливки и хондаши входит", – написали они.

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