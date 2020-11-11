Личный телохранитель Анджелины Джоли и Бреда Питта поделился неизвестными подробностями жизни пары

Марк "Билли" Биллингэм, сотрудник Особой воздушной службы Австралии и экс-бодигард Анджелины Джоли и Брэда Питта, рассказал, как ему работалось рядом с этой семьей 18 месяцев, пишет Нellomagazine.

Охранник отметил, что самым большим переживанием Джоли и Питта была безопасность детей, над которыми всегда висела реальная угроза похищения. Это ведь вопрос больших денег. Поэтому неудивительно, что супруги постоянно беспокоились о том, кто находится рядом с их детьми.

При этом именно Марку удалось завоевать доверие звездных супругов и они оставляли детей с ним наедине, чего не разрешалось больше никому.

Биллингэм также отметил, что в свое время его поразило, как умело Питт и Джооли распоряжатся временем.

Они умели так все организовать, что успевали все - и побыть с семьей, и поработать, и найти время для благотворительности.

«Я выучил от них много уроков, они также научились многому от меня, и особой прелестью нашей совместной работы было взаимное уважение. Они уважали мою работу, я уважал их дело, и мы выстроили отличные отношения», - поделился охранник звездной четы.

Бывший телохранитель Анджелины Джоли и Брэда Питта Марк "Билли" Биллингэм сейчас

Напомним, у Анджелины Джоли и Бреда Питта шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт (Jolie-Pitt), хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта.

После развода Бред Питт все еще продолжает судебные тяжбы с бывшей женой Анджелиной Джоли за возможность иметь равные с ней права по воспитанию и встречам с детьми.

Отометим, старшему ребенку пары, Мэддоксу, уже исполнилось 18 лет, поэтому он сам вправе решать, как и с кем из родителей общаться.

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