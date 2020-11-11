Стало известно, как будут отдыхать украинцы на Новый 2021 год и Рождество

Карантин карантином, но новогодние праздники никто не отменял. Согласно законодательству, 1 января и 7 января в Украине считаются официальными выходными днями в связи с государственными праздниками, но есть свои нюансы. Как именно украинцы будут гулять в этом году, сколько дней подряд и будут ли переносы, рассказывает Politeka.net.

Так, канун нового года, 31 декабря, выпадает на четверг. Этот день будет рабочим, но в рекомендационном распоряжении Минсоцполитики работодателям предлагается сократить рабочее время на 1 час.

1 января, соответствено, будет в пятницу, и это официальный выходной. 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, следовательно, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд, и выйдут на работу, аж в понедельник, 4 января. Переноса рабочих дней в данном случае не предвидется.

Дополнительные выходные ждут граждан и на Рождество. Украинцы смогут спокойно отпраздновать 7 января, которое выпадает на четверг, а также отдохнуть после - пятница, 8 января также будет нерабочей. Но ее придется отработать - в субботу, 16 января. Следовательно, на Рождество украинцы также будут отдыхать четыре дня подряд.

Напомним, уже в ближайшие выходные, 14-15 ноября в Украине могут ввести карантин выходного дня. Он предполагает, что с полуночи пятницы на субботу, до полуночи воскресенья на понедельник будут запрещены фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ (магазины продолжат работу), массовые мероприятия, кинотеатры, театры и музеи (кафе и ресторнам позволят работать на вынос).

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