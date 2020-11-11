За свою яркую и успешную карьеру Андрей Данилко сколотил неплохое состояние и сейчас наслаждается роскошной жизнью
Как сообщает Politeka.net, у артиста есть квартира в доме на Крещатике, который является памятником киевской архитектуры. Трехуровневые аппартаменты на 12 этаже оформлены в элегантном классическом тиле, передает "killtime", лишь изредка в дизайне можно заметить намеки на роскошь.
Шарма жилищу Андрея Данилко придает позолота на некоторых элементах, картины, вазы и другие предметы искусства. К примеру, гостей встречает изысканная скамеечка с мягким сидением и "крылышками". Из квартиры можно на обширную лоджию - подышать свежим воздухом и полюбоваться на центр Киева.
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Еще в 2010 году Андрей Данилко сам рассказывал журналистам о своих хоромах. По словам продюсера, он оборудовал себе кабинет, а кухню объединил с личной гримеркой.
"Этого мне хватает для нормальной жизни. Дома я бываю редко - постоянно на гастролях", - поделился артист и добавил, что больше всего любит находиться в ванной. - "В детстве жил в частном секторе, все удобства были на улице. Мыться мы ходили к знакомым раз в неделю. Моя ванная небольшая, но очень светлая. Там много зеркал и все под рукой".
Соседка рассказала, что Андрей Данилко весьма скрытный человек, никогда не здоровается, а когда выходит на улицу - всегда прячет лицо под кепкой.
Известно, что у шоумена есть еще высокий особняк в элитном поселке Буча. Андрей Данилко построил его на участке в 20 соток и обнес высоким забором.
Напомним, на странице Андрея Данилко волна скорби, что произошло
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