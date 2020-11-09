Волна скорби поднялась на странице Андрея Данилко

Украинский артист Андрей Данилко, прославившийся в образе Верки Сердючки, в своем Instagram опубликовал раритетное фото с сатириком Михаилом Жванецким. Чтобы посмотреть - проскролльте вниз.

Данилко почтил мэтра без слов.

Пользователи Сети выражают свои соболезнования в комментариях.

«Грустно», «Уходит эпоха», «Светлая память…», «Очень жаль», «Тоже грущу... ушла легенда», «Грустно✨ Ушла легенда💖», «Вы, наверное, с него пример брали. Один из первых «учителей», «Спасибо, Андрей», «Ушёл гений....», «Очень жаль...», «Жаль, очень жаль. Человек, который научил меня тонкой сатире. RIP», «Вечная память!», - пишут в комментариях.

Михаила Жванецкого похоронят в Москве 9 ноября. Представитель сатирика Олег Сташкевич сообщил, что прощание будет закрытым, массового прощания не будет "по понятным причинам".

Он также уточнил, что о похоронах в родном городе Жванецкого – Одессе сейчас не могло быть и речи.

"Нет, не рассматривается. Это, конечно, решает семья. Но как можно похоронить в Одессе? Сейчас границы закрыты, об этом и речи быть не может", – объяснил представитель сатирика.

Напомним, о смерти Михаила Жванецкого стало известно 6 ноября.

Напомним лучшие высказывания легендарного сатирика Михаила Жванецкого об Украине.

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