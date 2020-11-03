Известный исполнитель EL Кравчук, активно выступавший в 90-х годах прошлого века, рассказал почему в свое время ему пришлось жить с Андреем Данилко, ставшим впоследствии знаменитой Веркой Сердючкой

Как сообщает Politeka со ссылкой на ТСН, документы в музучилище Андрей подал, когда был уже студентом исторического факультета.

Однако родителям об этом не рассказал и его отец лишь случайно узнал о радикальном шаге сына, когда приехал в университет и узнал, что Андрей уже там не учится.

В связи с этим в семье будущего музыканта разразился громкий скандал и Андрей, собрав вещи, ушел из родительского дома.

"В общежитии не было места, но меня приютил один студент эстрадно-циркового училища Андрей Данилко. У меня были волосы ниже плеч, хипповый свитер, фенечки по локоть. Я не боялся что угодно на себя нацепить, одеть, что-то там. Не знаю, эксперименты любые. Были бы рядом папа с мамой... Ну... Папа — офицер, мама — врач — "Ну-ка вперед! Что ты на себя надел?! Что ты покрасил волосы?". И началось там бы", – поделился воспоминаниями EL Кравчук.

Ранее мы писали, что украинский телеведущий Юрий Горбунов покрасовался с Веркой Седючкой и ее мамой на "Танцях з зірками".

Он выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" уникальный совместный кадр из закулисья шоу, в последнем выпуске которого появилась знаменитая певица. Верка Сердючка присоединилась к членам жюри и оценивала выступления участников, а также исполнила свой свежий хит.

Напомним, что продюсер "Ласкового мая" признался в чувствах к маме Верки Сердючки: «Иннуль, прости, что…».

Как сообщала Politeka, Верка Сердючка дала жару вместе с мамой, такого в "Танцях з зірками" еще не было: "Данилко, я думал, ты уже...".

Также Politeka писала, что счастливый молодожен затискал маму Верки Сердючки, эксклюзивные кадры роскошной свадьбы: "Мечта!".