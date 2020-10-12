О чем надо знать родителям

Глава Министерства образования Украины Сергей Шкарлет рассказал, как будут работать детские сады в связи с резким ухудшением в стране ситуации с китайским вирусом

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение чиновника в Телеграм.

Так, по словам Шкарлета, все учреждения дошкольного образования в Украине продолжат свою работу в обычном режиме.

"Все учреждения дошкольного образования продолжат свою работу в обычном режиме", – написал он.

Однако, добавил министр, они обязаны будут учесть все рекомендации, которые ранее разработало Министерство здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Напомним, в то же время украинские ВУЗы c 15 октября перейдут на дистанционное обучение.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за китайского вируса закрыты четыре школы и два детсада. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на онлайн-брифинге. Также он подтвердил, что ситуация в учебных и детских заведениях остается контролируемой.

"Ситуация в школах и детских садах пока остается контролируемой. На сегодня в городе закрыты на карантин четыре школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы возобновили учебный процесс после карантина", заявил Кличко

В Сумах местные власти решили пойти на усиление карантинных мер в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью китайским вирусом. Об этом сообщил в своем видеообращении мэр Сум Александр Лысенко.

По словам чиновника, в городе планируют существенно усилить карантинные меры, в частности предусмотрено введение 100-процентного масочного режима. Данное решение должны принять в четверг, 8 октября на заседании местного исполкома.

Помимо этого, в городе ограничат проведение массовых мероприятий, а число групп, проверяющих соблюдение карантинным мер заведениями общепита, отдыха и транспортом, вырастет с 3 до 30.

Также в областном центре с 12 октября собираются дезинфицировть места общего пользования в жилых зданиях и в офисах, а уже с сегодняшнего дня будет ограничен прием граждан учреждениями, обеспечивающими жизнедеятельность Сум.

В Одесской области всё больше школ и классов уходят на карантин в связи со стремительным ростом заболеваемости среди детей. По состоянию на 24 сентября на территории Одесского региона в учебных заведения китайским вирусом заразились 209 человек, из них 91 школьник и 122 педагогов. Такую информацию в ходе брифинга озвучил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

По его словам, всего на самоизоляцию в регионе ушло 1 598 человек из 55 классов, из которых 1 476 учеников и 131 работник.

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