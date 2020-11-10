Звезда Victoria’s Secret Жизель Оливейра показала, как выглядит ее идеальное пляжное тело в откровенном купальнике

Известная бразильская модель в середине ноября решила порадовать поклонников жаркими фото с пляжа в Малибу. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках Жизель без всякого стеснения позирует на камеру в весьма неординарном зеленом купальнике с растительным принтом. Его трусики-бикини выглядят вполне обычно и позволяют модели продемонстрировать ее подтянутые ягодицы. А вот лиф купальника выполнен таким образом, что слегка разъезжается снизу, приоткрывая грудь модели весьма пикантным образом.

На фото Оливейра кокетливо приподнимает свое парео, позирует, уверенно глядя в камеру, а также поправляет лиф, слегка поднимая его вверх и еще больше открывая грудь. Модель будто бы дразнит зрителей своими призывными позами.

Стоит отметить, что модель решила не перебарщивать с образом и оставила свое лицом без макияжа. Ее поклонникам такая естественность пришлась по душе.

Комментаторы пришли в восторг от новых фото и буквально засыпали модель комплиментами.

Ранее мы писали, что Оливейра показала свои фото с собачкой. На красотке был тесный топ без белья, который максимально демонстрирует ее упругие формы.

На одной из фотографий красотка изогнулась, эффектно показывая прелести во всей красе.

Напомним, звезда Victoria’s Secret расстегнула облегающий топ, посветив великолепием на камеру.

Как сообщала Politeka, жгучую брюнетку из Victoria’s Secret застали в пикантный момент с подругой: полупрозрачный лифчик ничего не скрыл.

Также Politeka писала, что жгучая модель Victoria’s Secret посветила прелестями в трикотажном топе: с такими формами лифчик не нужен.