Настя Каменских показала свои муки выбора идеального образа, впечатлив эффектными переодеваниями

Популярная украинская певица поделилась новым милым видео в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как звезда пытается выбрать лучший образ. Сначала она предстает в стильном плаще песочного оттенка с большим поясом.

На следующем кадре Настя уже переодевается в модный черно-белый пиджак, под котором можно рассмотреть миниатюрный черный топик. Этот образ на первый взгляд выглядит деловым, однако открытый живот певицы придает ему пикантную деталь.

Затем Каменских облачается уже в красное пальто в клетку.

На последнем кадре певицу можно увидеть в розовой пижаме и очках. В руках она держит все предыдущие наряды, а на лице у нее явно можно прочитать растерянность из-за того, что она не знает, какой образ выбрать.

«Как же мы девочки любим наряжаться! И сколько бы не было одежды, каждый раз у нас один вопрос – надеть это или то?», - подписала кадры певица.

Ее поклонники бурно обсуждают увиденное. При этом многие отмечают, что певица в последнее время сильно похудела.

«Сильно худая стала», «Старая какая-то стала», «Красотка», «Потрясная», «Все образы крутые, кроме третьего», «Такая милая в очках и в пижаме», «Такая милая в конце», «Скоро от этого похудания превратится в МУМИЮ! Настя, остановись, ты теряешь красивые черты лица», - пишут люди.

Напомним, сияющая Каменских поразила резким преображением, одна деталь все меняет: «Леше нереально повезло».

Как сообщала Politeka, загорелая Каменских в белоснежном купальнике показала, чем покорила Потапа.

Также Politeka писала, что бледная Каменских в домашнем костюмчике озадачила замученным видом: «Как будто у нее токсикоз».