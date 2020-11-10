Скандальная российская телеведущая и по совместительству политик Ксения Собчак ошарашила внешностью во время отдыха на море

Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

На снимке Собчак полулежит в купльнике на пляже, пазади нее – две пальмы. Помимо купальника на знаменитости соломенная шляпа и солнцезащитные очки. Ксения успела загореть – это видно по бронзовому оттенку ее кожи.

Судя по геотегу, Ксения отдыхает в ОАЭ. Собчак поселилась в шикарном отеле на берегу Персидского залива.

"Прекрасный пляж,шикарный спа и рестораны под боком", – подписала снимок звезда.

В комментариях под постом мнения людей разделились. Некоторые хвалят Ксению за внешность и раскованность, однако и отрицательных отзывов достаточно много: некоторые ругают Собчак за то, что она вовсю отдыхает в то время, когда большинство российн не могут никуда вылететь из-за карантинных ограничений. Другим не нравится внешность девушки - ее даже сравнивают с мужчиной.

"И Собчак среди всего этого великолепия Ну наконец-то я увидела Ксюшины поры. Теперь могу спать спокойно! Зачем Дзюбу слила и унизила🤔 А нас закрыли и никуда не вылететь 🤗 В мы в этом году собираемся смотреть северное сияние на севере 😁 А как вылет туда произошел,если страна закрыта ??? Дубаи не принимают русских туристов))) Вижу чую ОТЕЛЬ ОТДАЛЬСЯ БЕСПЛАТНО И САМОЛЕТ ЧАСТНЫЙ,А ВИЗА??? ))).ТАМОЖНЯ КРАСНАЯ ЗОНА ЖЕ,ФАНТАСТИКА))) Ксения выгляшь прекрасно Сиди дома , ни куда не езди , тебе не надо ... не положено тебе за ворованные папой деньги ездить ... Тупо легда около фотообоев типо я на море....нуну Шо это за мужик в шляпе? Не трави душу!!!! На море хочу, где тепло!!!", – пишут поклонники и хейтеры знаменитости.

Ранее мы сообщали, что Ксения Собчак огорошила позой во время отдыха с мужем. На опубликованной фотографии Собчак отдыхает с мужем в Дубае, запечатлев на камеру купание в море. На нем знаменитость демонстративно показывает, что думает про своих хейтеров.

«Ну хоть не шесть пальцев, как у Лободы», «фото на паспорт. Но знамешь, у многих такое есть», «хорошего вам отдыха. Вы это заслужили», «молодец», «уж послала так послала. Наглядно», «Ого, Глюкозу уже цитируют», «шикарный ракурс», - пишут пользователи.

Напомним, Ксения Собчак показала свои тыквы и осрамилась перед публикой: "Доярки намного краше".

Как сообщала Politeka, Собчак рассказала, чем закончатся режимы Лукашенко и Путина: «Единственный путь…».

Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.