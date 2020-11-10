Известная благодаря участию в тревел-шоу "Орел и Решка" Леся Никитюк больше всего на свете любит эпатировать публику своими выходками и смелыми образами

Так и сейчас, знаменитость разместила в соцсетях новое фото из кафе, сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм звезды.

На снимке Леся сидит за столиком кафе и с аппетитом поглощает такосы.

"Така вкусняшка!!! Я☺️", – подписала снимки знаменитость.

Фанаты наперебой начали ставить лайки и оставлять под постом разнообразные комментариями.

"Леся на цьому фото така красуня! ❤️😍 Люблю повеселиться, Особенно пожрать. Двумя-тремя бутербродами В зубах поковырять...😂😂 Сегодня , особенно красивая 💖👍 🙏🙏🙏🙏 Какие крутые колечки🤩🤩🤩 Вкуснотища Тоже хочу Какая красивая Ням! І я вчу, як таку смакоту приготувати швидко😘 ням ням ням Леся ела смакоту!)) Так смачно виглядає💚 ви безперечно виглядаєте краще❤️ але як відновлюватись будете після такої їжі ? Смачного! Така ніжна в цьому образі😍 Bon apetit 😍🌹", – написали они, попутно "засыпав" публикацию лайками.

Ранее мы писали, что новый осенний аутфит популярной телеведущей Леси Никитюк никого не оставил равнодушным. 33-летняя теледива из «Орла и решки» попозировала сидя на скамейке. Она была одета в новомодный вязанный свитер под горло молочного цвета, который был заправлен в обтягивающие брюки с широким ремнем и оригинальным принтом. На ноги она обула высокие белые ботинки на шнуровке. Завершила стильный аутфит красивой укладкой с игривыми локонами и макияжем в песочных тонах.

Надо сказать, что выглядела Леся очень эффектно, несмотря на то, что образ был каждодневным.

Напомним, мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Как сообщала Politeka, Никитюк в чулках перещеголяла Фреймут на глазах у красавчика из «Танців з зірками»: «Прям довольный…».

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.