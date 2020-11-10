Во сколько украинцам обходится один депутат

Стало известно, сколько получают народные депутаты Украины

Украинцы оплачивают работу нардепов, а также их помощников и дополнительные расходы. Кроме этого некоторым выплачиваются надбавки от 15% оклада за степень кандидата наук и доктора философии, до 100% - за интенсивность труда.

Итак, больше всего в сентябре получил первый вице-спикер Руслан Стефанчук - около 60 тыс. грн, пишет "Українська правда". Кроме того, самую большую зарплату получил нардеп из ОПЗЖ Александр Качный.

В среднем депутаты официально зарабатывают примерно 40 тыс. грн.

Также по 50 тысяч гривен из денег налогоплательщиков выплачивается помощникам каждого из избранников, и еще более 40 тыс. грн - покрываются расходы по выполнению депутатской деятельности.

Средства уходят на книги, распечатки, мероприятия в округе, а отчетности за потраченное не требуется.

Деньги поступают депутатам, если они не теряют их за прогулы.

Стоит отметить, что по закону депутату можно нанимать до 31 помощника, из которых только 10 - он сможет платить хотя бы минималку.

В этом году на помощников депутатов каждый месяц из бюджета выделяется более 22 млн грн, или более 260 млн в год.

Средства на жилье в столице предоставляются около 140 нардепам - 139 в сентябре, 144 в октябре. Это примерно 25-34 млн из бюджета в год.

Также ежемесячно все депутаты получают по 7,5 тыс. грн компенсации за проезд Украины.

Плюс нардепам оплачивают командировки, как в Украине, так и за рубежом. В сентябре возмещения командировочных получили единицы.

Напомним, что украинцам придется заплатить крупные налоги с зарплат, аренды и даже пенсий: "нужно внести деньги до..."

Как сообщала Politeka, украинцам приготовили новое повышение, кому и сколько денег полагается: "Для детей от 6 до 18 лет..."

Также Politeka писала, что зарплаты и пенсии в Украине вырастут в два раза, Шмыгаль озвучил сроки: когда заживём