Стало известно, сколько получают народные депутаты Украины
Украинцы оплачивают работу нардепов, а также их помощников и дополнительные расходы. Кроме этого некоторым выплачиваются надбавки от 15% оклада за степень кандидата наук и доктора философии, до 100% - за интенсивность труда.
Итак, больше всего в сентябре получил первый вице-спикер Руслан Стефанчук - около 60 тыс. грн, пишет "Українська правда". Кроме того, самую большую зарплату получил нардеп из ОПЗЖ Александр Качный.
В среднем депутаты официально зарабатывают примерно 40 тыс. грн.
Также по 50 тысяч гривен из денег налогоплательщиков выплачивается помощникам каждого из избранников, и еще более 40 тыс. грн - покрываются расходы по выполнению депутатской деятельности.
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Средства уходят на книги, распечатки, мероприятия в округе, а отчетности за потраченное не требуется.
Деньги поступают депутатам, если они не теряют их за прогулы.
Стоит отметить, что по закону депутату можно нанимать до 31 помощника, из которых только 10 - он сможет платить хотя бы минималку.
В этом году на помощников депутатов каждый месяц из бюджета выделяется более 22 млн грн, или более 260 млн в год.
Средства на жилье в столице предоставляются около 140 нардепам - 139 в сентябре, 144 в октябре. Это примерно 25-34 млн из бюджета в год.
Также ежемесячно все депутаты получают по 7,5 тыс. грн компенсации за проезд Украины.
Плюс нардепам оплачивают командировки, как в Украине, так и за рубежом. В сентябре возмещения командировочных получили единицы.
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