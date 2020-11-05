Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о шпагатах

На фото красотка показала себя в шортиках, колготах и топе. Звезда сидела на полу, демонстрируя эффектную растяжку. Волосы у Екатерины были распущенными, а сама девушка смотрела в объектив камеры. Шпагат получился идеальным, такой может оценить даже Волочкова. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хочешь делать подобные фото?!.

Хочешь сесть на шпагат???

Кто хочет больше внимания и личного контроля над действиями, есть индивидуальные тренировки онлайн и офлайн!

Мы можем с Вами заниматься где бы Вы не находились", - написала Екатерина.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Люблю вас. Молодец. Вот бы мне вас на уроке физкультуры", "Блонда из Квартала сделала соблазнительную растяжку". "Вау, красотка", "Ракета".

Сообщалось, что актриса компании "Квартал 95" Екатерина Никитина начала необычные танцы на шесте головой вниз.

На занятие она вырядилась в темный топ, большие трусы с декоративными веревочками, а также сапоги на шпильках, хвастась идеальными ножками.

Напомним, белокурая звезда "Квартал 95" в колготках из сеточки сверкнула своей гордостью

А еще Politeka писала, что звезда "Квартал 95" в отключке огорошила видом в свадебном платье, неожиданные кадры

Также Politeka сообщала, что игривая блондинка из "Квартал 95" дала жару за столом в короткой юбке