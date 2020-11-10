31-летняя звезда Евровидения Томас Нойвирт, которого все знают под псевдонимом Кончита Вурст, впечатлил видом в повседневной жизни

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал фото, по которому трудно узнать эпатажную звезду.

Как известно, Томас Нойвирт прославился благодаря своему образу бородатой женщины. На песенном конкурсе «Евровидение» он занял первое место, взорвав мировые чарты своей песней. Особенностью образа Тома является объединение женских и мужских признаков в одном теле.

Впрочем, в последнее время Нойвирт все чаще появляется в мужском образе, хоть и не менее эпатажном, чем образ Кончиты. Стоит отметить, что Том настоящий красавчик. Поклонники отмечают, что мужчина выглядит очень брутально. Особенно, в повседневной жизни.

На свежем фото Том позировал в лифте, снимая себя на камеру. Он был одет в спортивные штаны, куртку, белые кроссовки и шапку. В руках у него были наушники. Стоит отметить, что прохожие вряд ли узнали бы в этом мужчине Кончиту Вурст.

Ранее мы писали, что Кончита Вурст удивила ночными развлечениями. Артист позировал в жилете-сеточке на голое тело и длинных кружевных перчатках. Рядом со звездой позировала женщина. Судя по всему парочка находилась на вечеринке.

Напомним, что Кончита Вурст без макияжа поразила видом: "Вернулась к истокам".

Как сообщала Politeka, Кончита Вурст вернулась к мини и каблукам, кадры провокации: "У-ля-ля".

Также Politeka писала, что Кончита Вурст огорошила изменениями во внешности, фанаты поздравляют звезду: "Больше не женщина".