Кумиры 1990-х, мужская поп-группа Иванушки International продолжает активно гастролировать, несмотря на то, что давно пропала с телеэкранов

Как сообщает Politeka.net, в конце ноября артисты даже дают юбилейный концерт, посвященный 25-летию группы. За прошедшие годы артисты успели знатно постареть и два раза обновить состав коллектива, но все еще продолжают выступать на концертах и корпоративах, радуя своих поклонников.

Так, 49-летний Кирилл Андреев поет в группе с самого основания. Уже 20 лет он женат на инструкторе по аэробике Лолите, у пары есть взрослый сын. Помимо группы Андреев дает сольные выступления, ведет праздники и выпускает торт «Пражский Медовик».

50-летний Андрей Григорьев-Аполлонов тоже зарабатывает на жизнь концертной деятельностью, рекламой и корпоративами.

"Андрей, неужели Вам 50?",- удивляются люди.

Третьим солистом группы в 2013 году стал украинский певец Кирилл Туриченко. Он отлично влился в коллектив, став самым молодым участником. До «Иванушек» Туриченко участвовал в многочисленных талант-шоу.

Как известно, двое бывших солистов «Иванушек», Олег Яковлев и Игорь Сорин скончались после ухода из коллектива. Сорин упал с шестого этажа, скончавшись вскоре после операции. А Яковлев умер от остановки сердца. Как признавался продюсер Игорь Матвиенко в одном из интервью, Яковлева погубил алкоголь, а Сорина – наркотики.

Напомним, что горюющий Рыжий из "Иванушек" огорошил архивным снимком с Фриске: "Часто вспоминаю о...".

Как сообщала Politeka, красавчик из "Иванушек" выдал правду о страстном романе с Жанной Фриске: "У нас была...".

Также Politeka писала, что новая смерть потрясла группу "Иванушки international", фанаты не могут поверить: "Царствие небесное".