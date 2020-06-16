Соліст групи "Іванушки" Андрій Григор'єв-Апполонов, або просто "Рудий", поділився архівним кадром з відомою співачкою

15 червня 2015 року з життя пішла талановита співачка, колишня солістка групи "Блестящие", Жанна Фріске, пише Politeka.net. У зв'язку з річницею смерті деякі зірки опублікували фото, на яких зображені разом із знаменитістю, що пішла назавжди.

Так вчинив і Андрій Григор'єв-Апполонов, який опублікував кадр з Фріске. На знімку молодий співак разом із Жанною, ймовірно, про щось розмовляють і посміхаються один одному.

При цьому артистка тримає в руці чарку, а її співрозмовник - келих.

Співачка притиснулася до "Рудого" з "Іванушек". На красуні кофта з глибоким декольте, з якого виглянула лямка ліфчика.

"5 років без Жанни... сумую...", - підписав фото Апполонов.

За добу пост зібрав майже 18 тисяч лайків і багато коментарів:

"...Жахливо несправедливо, коли покидають світ такі молоді, життєрадісні та просто красиві, і добрі люди... ☹️☹️☹️☹️☹️Думаю, багато хто з нас сумує за Жанною, навіть якщо не знайомі з нею... Світла пам'ять", "Залишилися тільки фото і туга...

Куди ж ви йдете, куди... Як їм всю безповоротність розуміти... Як нам всю цей біль про них прийняти...", "Дуже шкода! Така красива, молода, талановита, добра", "...Неймовірно сумно , Коли така красива, молода і промениста Зірка припиняє світити і розчиняється в темряві Всесвіту...Світла пам'ять!😢", "Світла пам'ять...і дай бог всім здоров'я❤️❤️❤️❤️❤️❤️...", "Часто згадую про неї, так боролася і всі близькі , дуже шкода 😔❤️".

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