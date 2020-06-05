З'явилися подробиці бурхливого роману нині покійної Жанни Фріске з солістом групи "Іванушки International" Кирилом Андрєєвим

Про це пише Politeka.net.

Відверте визнання співак зробив в ефірі ток-шоу "Секрет на мільйон", анонс якого був показаний на ростб.

Як відомо, у 90-их музикант був завидним нареченим, і його в прямому сенсі переслідував натовп потенційних наречених.

Але закохався він на роботі — у соліста групи "Іванушки International" закрутився роман з Жанною Фріске.

«Ми були молоді, і у нас була пристрасть. Вона говорила мені: «Кирило, так хочу сім'ю», — зізнався виконавець в ефірі ток-шоу.

Музикант чудово розумів, що створити сім'ю з людиною, яка повністю належить сцені, просто нереально.

«Дуже мало випадків, коли чоловік — співак, а дружина — актриса чи співачка», — продовжив Андрєєв.

Але головну любов Кирило Андрєєв зустрів на початку нульових. Тоді він одружився на Лоліті, яка подарувала йому сина.

Син вже подорослішав і встиг сам одружитися. Як зізнався Кирило Андрєєв, його спадкоємець з усією мірою відповідальності зважився на весілля, а сам соліст "Иванушки International" готовий до появи онуків.

«Вони вже не могли терпіти, хотіли скоріше розписатися», — підсумував музикант.

Раніше ми повідомляли, що Жанна Фріске погодилася на шлюб з Дмитром Шепелєвим заради дитини.

За словами помічниці покійної співачки, Жанна не любила Дмитра Шепелєва. В оточенні зірки помічали це, адже на її очах Жанна Фріске закохувалася і заводила романи з іншими чоловіками.

В якийсь момент у знаменитості з'явилася велика слава і багатство, а їй захотілося завести сім'ю. Тут і підвернувся чарівний Шепелєв.

Нагадаємо, "Той ще тип": батько Жанни Фріске накинувся на Шепелєва і розкрив його ганебне минуле.

Як повідомляла Politeka, батько дитини Жанни Фріске закотив бридку сцену на зйомках: "Я не для цього народжений...".

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