З'явилися подробиці бурхливого роману нині покійної Жанни Фріске з солістом групи "Іванушки International" Кирилом Андрєєвим
Про це пише Politeka.net.
Відверте визнання співак зробив в ефірі ток-шоу "Секрет на мільйон", анонс якого був показаний на ростб.
Як відомо, у 90-их музикант був завидним нареченим, і його в прямому сенсі переслідував натовп потенційних наречених.
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Але закохався він на роботі — у соліста групи "Іванушки International" закрутився роман з Жанною Фріске.
«Ми були молоді, і у нас була пристрасть. Вона говорила мені: «Кирило, так хочу сім'ю», — зізнався виконавець в ефірі ток-шоу.
Музикант чудово розумів, що створити сім'ю з людиною, яка повністю належить сцені, просто нереально.
«Дуже мало випадків, коли чоловік — співак, а дружина — актриса чи співачка», — продовжив Андрєєв.
Але головну любов Кирило Андрєєв зустрів на початку нульових. Тоді він одружився на Лоліті, яка подарувала йому сина.
Син вже подорослішав і встиг сам одружитися. Як зізнався Кирило Андрєєв, його спадкоємець з усією мірою відповідальності зважився на весілля, а сам соліст "Иванушки International" готовий до появи онуків.
«Вони вже не могли терпіти, хотіли скоріше розписатися», — підсумував музикант.
Раніше ми повідомляли, що Жанна Фріске погодилася на шлюб з Дмитром Шепелєвим заради дитини.
За словами помічниці покійної співачки, Жанна не любила Дмитра Шепелєва. В оточенні зірки помічали це, адже на її очах Жанна Фріске закохувалася і заводила романи з іншими чоловіками.
В якийсь момент у знаменитості з'явилася велика слава і багатство, а їй захотілося завести сім'ю. Тут і підвернувся чарівний Шепелєв.
Нагадаємо, "Той ще тип": батько Жанни Фріске накинувся на Шепелєва і розкрив його ганебне минуле.
Як повідомляла Politeka, батько дитини Жанни Фріске закотив бридку сцену на зйомках: "Я не для цього народжений...".
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