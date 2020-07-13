Фанати популярного на початку 2000-х колективу «Іванушки International» оплакують ще одну смерть

Як повідомляє Politeka.net, на початку липня помер батько колишнього соліста групи Ігоря Соріна Володимир Райберг. Зазначається, що чоловік помер після важкої хвороби, яка забирала у нього сили в останні кілька місяців. Близькі сім'ї повідомили, що він помер у колі сім'ї. Похорон відбувся 10 липня.

Як відомо, Володимир Райберг втратив сина 22 роки тому. Перший соліст «Іванушек International» Ігор Сорін загинув на піку своєї кар'єри, випавши з вікна. Досі невідомі точні причини загибелі співака, хоча сам він, поки був у свідомості, зізнався, що стрибнув сам. Хлопцеві було 28 років.

До смерті Сорін був настільки популяным, що багато фанатів створювали групи його пам'яті, стежили за долею батька і матері. В одній з груп шанувальники висловили слова співчуття родині музиканта.

«Ми з ним останній раз бачилися на вечорі пам'яті Ігоря в 2017 р», «Вічна пам'ять», «Царство небесне», - пишуть люди.

Продюсер виконавця Ігор Матвієнко раніше розповідав, що до смерті Сорін підсів на заборонені засоби, коли вже пішов з колективу. А незмінний соліст гурту Андрій Григор'єв-Апполонов заявляв, що є якась містика в тому, що Сорін, як і Олег Яковлєв (другий соліст групи), загинули незабаром після уходу з колективу.

«Ігор був дуже добра і чутлива людина. Увага шанувальниць, це божевілля давалося йому важко. В якийсь момент він захотів піти з групи, більше не бажав співати чужі хіти», - розповідав Апполонов.

Нагадаємо, що продюсер «Іванушек» нарешті розповів всю правду про загибель солістів: "Конкретно сиділи...".

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