Жена популярного украинского ведущего Дмитрия Комарова из «Мир наизнанку» Александра Кучеренко похвасталась роскошной фигуркой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором показала себя во всей красе. Девушка была одета в обтягивающие лосины и короткий топ с необычными бретельками. Она стояла возле окна в спортивном зале. На полу лежал коврик, а сама девушка была без обуви. Судя по всему, она собиралась заниматься растяжкой.

«Когда утро доброе. А с чего начался ваш Вторник?», - подписала фото звезда.

Стоит отметить, что выглядела Кучеренко превосходно. Девушка активно занимается спортом, а ее точеной фигурке можно только позавидовать. За короткое время пост Александры собрал почти 6 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вы прям как наши бразильцы - день со спорта начинаете», «Когда с утра солнышко - жизнь прекрасна!», «Вы молодчинка. У меня пилатес завтра, но сегодня тоже утро доброе», «Богиня», - пишут пользователи сети.

Как известно, Кучеренко является женой Комарова. Пара познакомилась на конкурсе красоты, но настоящая любовь зародилась во время проекта «Танцы со звездами», где они были партнерами.

Напомним, что Александра Кучеренко эффектно изогнулась в прозрачном платье: «нечего скрывать».

Как сообщала Politeka, Комаров ошеломил признанием об отношениях с красавицей-женой: "Подумать не мог, что...".

Также Politeka писала, что Комаров похвастался развлечениями с красавицей-женой на съемках: «Впервые ко мне…».