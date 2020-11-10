Украинская певица Надежда Мейхер поразила новым необычным образом и рассказала о выступлениях

Как сообщает Politeka.net, участница шоу" Танцы со звездами "выложила на своей странице в соцсети" Instagram " видео с анонсом концерта (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца). Едва не вылетев из танцевального шоу, исполнительница плотно занялась своей сольной карьерой и решила выступить в Днепре.

В ролике Надежда Мейхер предстала в ярком платье, которое сшито из двух контрастных частей. Черный топ с металлическими застежками вдоль всех груди обнажил плечи звезды и сделал акцент на просвечивается зоне декольте. Судя по кадрам, певица не надела под низ бюстгальтер. В нижней части платья можно заметить блестящую юбку золотистого цвета, довольно тесно обтянула бедра красавицы. Образ дополнили черные туфельки. Такой же наряд она показала в сториз.

"Карантинные условия позволяют нам провести акустический концерт в вашем городе!!! 12 ноября! Уже в этот четверг☺❤️, Театр драмы и комедии ❤️ начало в 19.00!",- сообщила Надежда Мейхер в анонсе. - "Из-за запрета проводить из-за жестокости карантина в Харькове и Запорожье, мы вынуждены перенести концерты на июнь".

Пользователи социальной сети высказались о внешнем виде певицы в комментариях:

"Сочная какая!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ "; "Красавица💐 💐 💐"; " надюшенька Очарователь волшебный выступление😍"; "потрясающая"; "любимая";" а Танцы со звездами? Готовитесь на вылет?".

Напомним, что Надежда Мейхер прикинулась скромницей, забыв прикрыть бюст: "не останавливайтесь!"

Как сообщала Politeka, томная Мейхер размечталась о новом партнере на" Танцах со звездами "и пленила привлекательной позой:"Богиня".

Также Politeka писала, что опозорилась Мейхер сорвала обиду на Повар из "Танцев со звездами»: " нужно еще расти и расти".