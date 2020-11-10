Тарифы на коммунальные услуги зависят от того, найдется ли у предприятий теплокоммунэнерго политическая воля для разрешения долгового кризиса

Как сообщает Politeka, ссылаясь на UBR.ua, об этом заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.

"Что касается тарифов на электроэнергию, думаю, до конца года они подниматься не будут. До конца года действует постановление по ПСО, подписанное еще Кабинетом министров Гройсмана", – прогнозирует эксперт.

Однако, уточняет Землянский, после 1 января 2021 года подобной гарантии уже нет, и даже льготный тариф, гарантирующий для населения оплату первых 100 кВтч элекроэнергии по цене 90 коп/кВт, могут отменить.

"Не исключаю, что льготные 100 кВтч будут пересмотрены, и весь объем электроэнергии, который потребляет домохозяйство, будет доведен до уровня 1,68 грн/кВтч. Пока все говорит о том, что цены и тарифы будут продолжать свой рост", – добавил Валентин Землянский.

Ранее мы сообщали, что по закону с января 2021 года доступ к топливу перекроют всем потребителям, кторые не установили газовые счетчики.

"Вы можете подать заявку и до конца месяца установить счетчик бесплатно, иначе уже с 1 января газоснабжение вам будет остановлено", - заявил представитель компании-поставщика.

Облгазы никак не могут повлиять на ситуацию из-за законодательных ограничений, они будут вынуждены "отрезать" клиентов без счетчиков. В профильном комитете Верховной Рады планируют продлевать сроки, однако из-за местных выборов и других задач рассмотрение вопроса постоянно откладывают.

Напомним, тарифы на коммуналку изменятся, Нацбанк озвучил новые расценки

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