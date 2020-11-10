Тарифы на коммунальные услуги зависят от того, найдется ли у предприятий теплокоммунэнерго политическая воля для разрешения долгового кризиса

Как сообщает Politeka, ссылаясь на UBR.ua, об этом заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.

"Что касается тарифов на электроэнергию, думаю, до конца года они подниматься не будут. До конца года действует постановление по ПСО, подписанное еще Кабинетом министров Гройсмана", – прогнозирует эксперт.

Однако, уточняет Землянский, после 1 января 2021 года подобной гарантии уже нет, и даже льготный тариф, гарантирующий для населения оплату первых 100 кВтч элекроэнергии по цене 90 коп/кВт, могут отменить.

свет, тарифы

Популярные статьи сейчас

Располневшая Наталья Могилевская стала копией Потапа, свежее видео: «Все испортила»

Вляпавшаяся в скандал с Киркоровым Полякова призналась, что готовится стать мамой в третий раз: "Сейчас у меня..."

Пенсии и зарплаты массово пересчитают, Кабмин объявил о важных изменениях: "Индексация будет происходить..."

Сумская впервые рассказала о своем страшном диагнозе и назвала первые симптомы: "Обнаружили в начале лета"
Показать еще

"Не исключаю, что льготные 100 кВтч будут пересмотрены, и весь объем электроэнергии, который потребляет домохозяйство, будет доведен до уровня 1,68 грн/кВтч. Пока все говорит о том, что цены и тарифы будут продолжать свой рост", – добавил Валентин Землянский.

Ранее мы сообщали, что по закону с января 2021 года доступ к топливу перекроют всем потребителям, кторые не установили газовые счетчики.

"Вы можете подать заявку и до конца месяца установить счетчик бесплатно, иначе уже с 1 января газоснабжение вам будет остановлено", - заявил представитель компании-поставщика.

Облгазы никак не могут повлиять на ситуацию из-за законодательных ограничений, они будут вынуждены "отрезать" клиентов без счетчиков. В профильном комитете Верховной Рады планируют продлевать сроки, однако из-за местных выборов и других задач рассмотрение вопроса постоянно откладывают.

Харьковгаз

Напомним, тарифы на коммуналку изменятся, Нацбанк озвучил новые расценки

Как сообщала Politeka, новый тарифный удар для украинцев, цена на газ скакнула сразу на 23%: важное сообщение Кабмина

Также Politeka писала, что изменение тарифов на коммуналку, важное заявление Минфина