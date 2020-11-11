Макияж не только способен скрыть недостатки кожи, но и может прибавить годков

Давайте на примере знаменитостей посмотрим, как косметика может увеличить возраст, передает Politeka.net.

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес в свой 51 год выглядит потрясающе, но мало кто знает, что без косметики она становится еще моложе. Красотка может не краситься, ведь выглядит восхитительно.

23-летняя Кайли Дженнер сделала много пластических операций, чтобы выглядеть так, как сейчас. Красотка не дашь свой возраст, однако без косметики - ее лицо становится юным и милым.

35-летняя украинская певица Тина Кароль обладает шикарной внешностью. Яркий макияж прибавляет ей годы, ведь без макияжа - она просто юная красавица.

32-летняя российская актриса Кристина Асмус прибавляет себе годков макияжем. Без косметики этой красотке не дашь и больше 20 лет.

Звезда фильмов "Квартал 95", российская актриса Светлана Ходченкова в свои 37 лет иногда прибавляет яркости чертам лица, из-за этого ее вид становится старше.

33-летняя Настасья Самбурская часто экспериментирует с внешностью. Яркий макияж старит красотку, все же ей идет натуральность.

Напомним, Дженнифер Лопес позировала в черном боди с золотыми заклепками на спине. Черные лямки оплели спинку знаменитости и подчеркнули стройность тела.

Крой низа позволил рассмотреть красивые ягодицы Джей Ло. Стоит отметить, что звезда надела сетчатые колготки телесного цвета, поэтому казалось, что красотка и вовсе голая.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус предстала в нежно-голубом реглане, с серьезным выражением лица и черными кругами под глазами. Она медленно чистила мандарин под классическую музыку. Иногда девушка кидала взгляды в камеру, но при этом не улыбнулась ни разу.

Напомним, что скандальная Асмус влезла в драку с мужчиной посреди улицы: «Повалила на землю и…».

Также Politeka писала, что брак Асмус и Харламова расторгнут, всплыли настоящие причины развода: "Будут судиться дальше".