Кабмин предложил насильно отселять в Украине граждан России в интересах безопасности
Как сообщает Politeka.net, такой законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде под номером 4327, с ним можно ознакомиться на официальном сайте парламента.
В документе прописаны задачи и полномочия органов государственной власти относительно интернированных лиц и военнопленных в особый период, учитывая положения Женевских конвенций и протоколов к ним. Интернированными признают людей, принудительно поселенных в определенных местах и являющихся гражданами государства, которое проявляется агрессию или угрожает нападением на Украину. Таких людей предлагают отселять в специально отведенные места, "если это абсолютно необходимо для обеспечения национальной безопасности Украины". Сейчас в такую ситуацию могут попасть граждане России.
Законопроект поручает Генеральному штабу ВСУ задачи по сбору, сопровождению, охране и содержанию военнопленных. Те же полномочия центральные органы исполнительной власти, некоторые правоохранительные органы и местные администрации получают в отношении интернированных лиц. В особый период СБУ обязана выявлять граждан государства-агрессора, которые угрожают безопасности Украины, и сообщать о них в Генштаб, который будет решать их дальнейшую судьбу.
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Решение ВСУ можно будет обжаловать. Кроме того, интернирование должны отменить сразу после прекращения боевых действий, указа президента об окончании военного положения или отсутствия других причин, из-за которых человека выдворили с его прежнего места жительства. Интернированные иностранцы и лица без гражданства не несут административной ответственности за превышение срока пребывания.
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