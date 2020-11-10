Кабмин предложил насильно отселять в Украине граждан России в интересах безопасности

Как сообщает Politeka.net, такой законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде под номером 4327, с ним можно ознакомиться на официальном сайте парламента.

В документе прописаны задачи и полномочия органов государственной власти относительно интернированных лиц и военнопленных в особый период, учитывая положения Женевских конвенций и протоколов к ним. Интернированными признают людей, принудительно поселенных в определенных местах и являющихся гражданами государства, которое проявляется агрессию или угрожает нападением на Украину. Таких людей предлагают отселять в специально отведенные места, "если это абсолютно необходимо для обеспечения национальной безопасности Украины". Сейчас в такую ситуацию могут попасть граждане России.

Законопроект поручает Генеральному штабу ВСУ задачи по сбору, сопровождению, охране и содержанию военнопленных. Те же полномочия центральные органы исполнительной власти, некоторые правоохранительные органы и местные администрации получают в отношении интернированных лиц. В особый период СБУ обязана выявлять граждан государства-агрессора, которые угрожают безопасности Украины, и сообщать о них в Генштаб, который будет решать их дальнейшую судьбу.

Решение ВСУ можно будет обжаловать. Кроме того, интернирование должны отменить сразу после прекращения боевых действий, указа президента об окончании военного положения или отсутствия других причин, из-за которых человека выдворили с его прежнего места жительства. Интернированные иностранцы и лица без гражданства не несут административной ответственности за превышение срока пребывания.

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