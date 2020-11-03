В Украине принят за основу закон о дистанционной работе
Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №4051, который поддержали 311 нардепов.
Данный законопроект предусматривает целый ряд норм о дистанционной работе. В частности, в нем прописывается, что такой вид работы можно совмещать с работой в офисе.
Работники на удаленке также смогут работать из любого места и иметь свой график, но при этом они должны быть обеспечены необходимым оборудованием и программами.
Кроме того, законопроект предусматривает гибкий график удаленной работы, если это подходит работнику и работодателю.
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Также авторы закона предлагают разделить понятия надомного и дистанционного труда.
Так, надомной работой предлагают называть случаи, когда человек работает по графику компании вне офиса, но в четко зафиксированном месте. Изменить это место будет возможно только с согласия начальства.
Еще одна норма предусматривает, что родители детей возрастом до 3 лет или ухаживающим за ребенком до достижения им шестилетнего возраста будет предоставляться возможность работать дистанционно.
Также работники получат право требовать от работодателей временного перевода на удаленку в случаях, когда на рабочем месте они подверглись какой-либо дискриминации. В таких случаях законом будет предусматриваться возможность работать дистанционно до двух месяцев.
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