В Украине принят за основу закон о дистанционной работе

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №4051, который поддержали 311 нардепов.

Данный законопроект предусматривает целый ряд норм о дистанционной работе. В частности, в нем прописывается, что такой вид работы можно совмещать с работой в офисе.

Работники на удаленке также смогут работать из любого места и иметь свой график, но при этом они должны быть обеспечены необходимым оборудованием и программами.

Кроме того, законопроект предусматривает гибкий график удаленной работы, если это подходит работнику и работодателю.

Также авторы закона предлагают разделить понятия надомного и дистанционного труда.

Так, надомной работой предлагают называть случаи, когда человек работает по графику компании вне офиса, но в четко зафиксированном месте. Изменить это место будет возможно только с согласия начальства.

Еще одна норма предусматривает, что родители детей возрастом до 3 лет или ухаживающим за ребенком до достижения им шестилетнего возраста будет предоставляться возможность работать дистанционно.

Также работники получат право требовать от работодателей временного перевода на удаленку в случаях, когда на рабочем месте они подверглись какой-либо дискриминации. В таких случаях законом будет предусматриваться возможность работать дистанционно до двух месяцев.

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