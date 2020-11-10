Давний друг украинской певицы Тины Кароль сделал ее безмерно счастливой

Как сообщает Politeka.net в социальной сети "Инстаграм" появилось видео, на котором звезда восхитилась талантами своего пиар-менеджера Павла Орлова. Тина Кароль сняла свое лицо крупным планом и изобразила неудержимую радость, мило наморщив носик (чтобы посмотреть ролик, скрольте страницу до конца). "Павел Орлов, ты мой гений" , - подписала она кадры.

Известно, что бессменный пиарщик сопровождает Тину Кароль на светские мероприятия и концерты, продвигает сольную карьеру певицы, отвечает за общение с журналистами. Несмотря на тесную связь, у них редко появляются совместные фотографии. Сама исполнительница не раз заявляла, с Павлом ее связывают не только рабочие отношения.

Пользователи соцсети предположили, что Тине Кароль стоит выйти замуж за мужчину, который дарит ей такие яркие эмоции:

"Пашка, тащи уже Тину в ЗАГС)) Не будь Баланом 😺"; "если есть в жизни женщины друг который может довести ее до состояния счастья то не думаю что найдется муж, который осчастливит ее больше....😉😉😉👏👏👏 а значит все мы за вас больше не переживаем барышня... у вас есть все что бы быть счастливой. Удачи ...😉"; "лучший менеджер в мире 🔥🔥🔥".

Напомним, в сети показали Тину Кароль без парика, секрет звезды раскрыт: "Постоянно надевает..."

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