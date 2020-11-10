Российский шоумен и стриптизер, муж Наташи Королевой Тарзан (Сергей Глушко) улетел в Африку

Как сообщает Politeka.net, об этом стало известно из Инстаграма звезды, где он опубликовал фото с отдыха. Тарзан в цветастой рубашке и свободных штанах позировал возле неприкосновенной природы. Выглядел артист счастливым и отдохнувшим. Стоит отметить, что Наташи Королевой на кадрах с ним не было.

За день пост Тарзана собрал почти 3 тысячи лайков. В комментариях ему оставили массу комплиментов. Не обошлось и без слов критики. Поклонники поспешили напомнить, что пришла очередь Наташи Королевой отрываться, пока муж уехал.

«Зубки как у арабского скакуна», «А Наталья, пока ты отдыхаешь наверное тебе мстит. тоже мальчиков сняла, смотри вернёшься домой а там стринги твои с***», «Приехал на свою родину, это что за выражение лица?», «Ох уж эти мужчины предпенсионного возраста!», «Тарзан в Тарзании», «Ну и рот», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тарзан, уставший от скандала вокруг его семьи, укатил на отдых. В сети он поделился ярким снимком, на котором позировал возле океана на закате. На песчаном берегу артист стоял в серых шортах, зеленой рубашке и соломенной шляпе.

Напомним, что довольный собой Тарзан вышел к дамам в семейных трусах и эпично опозорился: "Протереть бы...".

Как сообщала Politeka, разгоряченный Тарзан порезвился на пляже и ошеломил видом после измены Королевой.

Также Politeka писала, что небритый и раздетый Тарзан похвастался свободой вдали от Королевой: "Сотни дев цветут вокруг".