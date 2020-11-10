НБУ больно ударил по доллару, обнародован новый курс валют: что будет с гривной

Курс валют в Украине 10 ноября сменит траекторию, гривна максимально надавит на доллар и евро.

Стодолларовая купюра на межбанке потеряет 2,59 гривны. К средине прошлого дня доллар уже потерял 1,47 гривны, но этого национальной валюте показалось явно мало.

доллар обмен валют

Евро также подешевеет. Гривна сумеет «отвоевать» 3,07 гривны.

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Курс валют в Украине 10 ноября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2811,16 гривны;

100 евро – 3339,38 гривны.

Карантин по новым правилам, в Минздраве готовятся ввести строгие ограничения: "Для лиц старше 60 лет..."

Кабмин может ввести в магазинах "приоритетные часы" для пожилых украинцев.

О такой идее рассказала глава директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздрава Ирина Руденко. По ее словам, в правительстве собираются ввести время, когда граждане старше 60 лет будут покупать товары с минимальным риском заразиться китайским вирусом, а вот другим покупателям придется подождать.

"Мы хотим предложить правительству „приоритетные часы“ для уязвимого населения из групп риска для лиц старше 60 лет", — заявила чиновница. "Они будут иметь приоритетное время для обслуживания с 10 до 12:00, чтобы они имели возможность посещать магазины без очереди".

Ирина Руденко считает, что таким образом украинцы преклонного возраста смогут избегать массовых скоплений. В то же время, авторы инициативы не хотят запрещать обслуживать пожилых граждан в другое время суток.

Украинцам выплатят компенсацию из-за карантина, в Гоструде сообщили, кому полагаются деньги: "Работник должен..."

Во время карантина украинцам полагается зарплата и дополнительный отпуск.

Ситуацию разъяснил Юрий Остренко, главный госинспектор отдела по вопросам экспертизы условий труда ГУ Гоструда в Днепропетровской области. Его слова опубликованы на официальном сайте ведомства.

По закону карантин является поводом для того, чтобы украинцы могли взять больше дней неоплачиваемого отпуска. Более того, пребывание в таком отпуске по соглашению сторон не включается в общий период. Как сообщил Юрий Остренко, дополнительный отпуск без сохранения зарплаты можно взять на такие сроки:

  • по семейным обстоятельствам сроком - до 15 календарных дней в год;
  • по заявлению сотрудника - на весь период карантина;
  • с согласия работодателя - на любое время.
  • работа, удаленная, дистанционное обучение

компьютер, ноутбук

Во время карантина полностью разрешена работа на дому, работодатель может поручить работнику выполнять задачи удаленно или отправить его в отпуск.

Президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

"Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01:00. Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненный для меня и нашего народа", - отметил Пашинян.

Пашинян заявил, что у него не было другого выхода. Но назвать причину подписания договора он отказался.

По словам Пашиняна, решение принято в результате анализа военной ситуации и на основе оценок людей, которые лучше всех знакомы с военной ситуацией.

Он раскритиковал протестующих, которые громят здание парламента и избили спикера парламента, заявив, что "таким образом они наносят удар по находящимся на фронте военным".

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе является фактической капитуляцией Армении.

Он также добавил, что Баку достиг всех поставленных целей во время военной фазы карабахского конфликта.

Перемирие вступило в силу с 10 ноября.

Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях. Также Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными.

Россия уже отправила в Нагорный Карабах миротворческий контингент.

Напомним, Россия бросила армянских солдат на "съеденье" Азербайджану.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.