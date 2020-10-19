Российская исполнительница Глюкоза вырядилась в соблазнительный купальник, тем самым обрадовав многочисленных поклонников

Как сообщает Politeka, Наталья Чистякова-Ионова, а это, как известно, настоящее имя певицы, обожает будоражить воображение своих фолловеров провокационными снимками, которые она частенько выставляет у себя в Инстаграм.

Так и на этот раз знаменитость продемонстрировала шикарную фигуру в белоснежном купальнике. Правда, снимок сделан так, что видна лишь верхняя часть купальника, однако и этого досточно для того, чтобы оценить соблазнительные формы звезды.

"Очень сложно в этот раз настроиться на отпуск. Преследует неловкое чувство, что отдых в такое непростое время - это наглость!

Но в этом году я ждала отпуска больше своего дня рождения. И когда дождалась заветных 14 дней летом…заболела. Коронавирусом. Прямо перед вылетом. И вместо отдыха на море тихо и мирно провела две недели дома, в полной изоляции от своей семьи. Рада, что всё позади, и что все испытания я перенесла легко. ☺️

Несмотря на карантинные меры и ограничения артистической деятельности, каждый день в этом непростом году был насыщен бурлящей работой и большими проектами, которые, надеюсь, будут продолжаться и в будущем.

А пока я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья! 🙏🏻 И найти свой момент счастья, где бы вы ни были! ❤️

Благословите меня на отдых! Меня это очень подбодрит! 😉", – подписала фото Наташа.

Фанаты наперебой начали хвалить Ионову за новый провокационный образ, осыпав ее лайками и комментариями.

"Хорошего отдыха 💐☀️☀️☀️ Чертовски привлекательна Благословляю. Только не греши и люби Бога Отличного отдыха 🌟🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Хорошего и самого наилучшего отдыха!!! Приехать шоколадной и очень усталой от отдыха😉 в хорошем смысле😘 Здоровья тебе,Наташа!Береги себя!Хорошего отдыха и удачи!Храни Господь всю вашу семью!!!♥️👍♥️👍♥️👍 😍🍑🔥 С вашей стороны будет большой наглостью оставаться тут, когда вас ждут за границей 👍👍👍🙏🙏🙏💐😎❤️ Отлично отдыха 🌴🌴🌴🦜🦜🦜 Ждём фотооооо 🦩", – написали они.

Ранее мы писали, что Глюкоза сверкнула фигурой в купальнике во время отдыха в Таиланде. Кроме этого, красотка посоветовала подписчикам больше отдыхать. Артистка похвасталась молодым телом, засветив свои татуировки. Фигурка у звезды просто отменная.

Напомним, что юная дочь Глюкозы заткнула за пояс детей Пугачевой, Киркорова и других звезд: "Она родилась с большим...".

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