Известная певица, экс-солистка группы ВИА Гра Альбина Джанабаева очаровала стильным образом
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм жена Валерия Меладзе и мать его детей опубликовала серию фото, на которых предстала в черном брючном костюме. Певица выбрала достаточно просторный костюм, который не сковывал ее движения. Волосы артистки были красиво уложены. Шарму образу добавила массивная сережка на одном ушке.
«Люблю мужские костюмы», - подписала фото звезда.
За короткое время пост Джанабаевой собрал почти 2 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Альбина, сколько в Вас женственности и утонченности!», «Вы их любите, а они вам идут!», «согласна, такой классный и шикарный образ», «Вы чудесны!», «Очень к лицу вам образ, а сережки класс», «Классный образ! Шик! Люблю костюмы», «Невероятная», «Авввввв, не могу...Умираю от Вашей красоты», «Очень красивая», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева поделилась жарким кадром, на котором предстала в откровенном черном боди, из которого едва не выпала ее аппетитная грудь. Женщина набросила сверху плащ, но он не смог скрыть женской красоты.
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